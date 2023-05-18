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«Ночь музеев» 2023 в Новосибирске

  • 18/05/2023, 16:01
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«Ночь музеев» 2023 в Новосибирске
В ночь с 20 по 21 мая новосибирцы и гости города окунутся в атмосферу «Ночи музеев», в рамках которой смогут обогатиться знаниями и просто культурно отдохнуть. Редакция Infopro54 представляет перечень музеев, которые можно будет посетить.

Новосибирский государственный краеведческий музей (НГКМ)

Время: 18:00-02:00.

Место: Красный проспект, 23.

Программа:

«История Новосибирской области»

Постоянная экспозиция. История развития и становления региона от освоения русскими Южной Сибири до 2000-х годов. Залы № 1−7 (первый этаж)

«Сибирь в древности»

Постоянная экспозиция. Коренные народы Сибири от неолита до этнографической современности. Залы № 1−4 (цокольный этаж)

«История России в лаковой миниатюре. ХХ век»

Коллекция лаковой миниатюрной живописи, представляющая панораму значимых событий, происходивших в нашей стране в XX веке. Залы № 8−9 (второй этаж)

«Синяя птица. Путь спектакля»

Иммерсивная выставка об истории создания легендарного спектакля Станиславского. Зал № 10 (второй этаж)

«Режиссер Гайдай. Как он это делал?»

Интерактивная выставка к 100-летию знаменитого советского режиссера. Залы № 11−13 (второй этаж)

Детский музейный центр «ТЫМУЗЕЙ»

Специальная площадка для детей и подростков от 6 до 16 лет (цокольный этаж)

Музей природы (филиал НГКМ)

Время: 16.00-00.00.

Место: Вокзальная магистраль, 11.

Программа:

Тематические разделы «Палеонтология», «Птицы, звери и насекомые Новосибирской области», «Минералы и горные породы».

Викторина по залам основной экспозиции «Трилобит меняет профессию»

«На дне древнего моря»

Выставка о том, кто жил в морях миллионы лет назад

17:00 Открытие выставки «На дне древнего моря»

Квест для детей «Получи паспорт морского жителя»

Музей Связи Сибири и Олимпийской славы (филиал НГКМ)

Время: 18:00-02:00.

Место: ул. Советская, 33.

Программа:

Постоянная экспозиция «Музея связи Сибири»

Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века

«От негатива к позитиву»

На выставке представлено старинное фотооборудование и фотографии, сделанные в ателье Ново-Николаевска

20:00 Открытие выставки «От негатива к позитиву»

С 21:00 каждый час обзорные экскурсии

Интерактивы по фильмам Гайдая

Постоянная экспозиция «Музея Олимпийской славы»

Кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов.

«Спортлото»

На выставке можно увидеть билеты, вымпелы, значки и одежду с символикой знаменитой лотереи

С 18:30 каждый час розыгрыш призов «Спортлото». Участие по билету в музей

Музеи Новосибирска

Фото редакции Infopro54

«Городская усадьба Ново-Николаевска» (филиал НГКМ)

Время: 16:00-00:00.

Место: ул. Ленина, 23.

Программа: Быт рядовых горожан молодого Ново-Николаевска.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00 Обзорные экскурсии

С 16:00 до 22:00 Игры в напольные шахматы и уголки на уличной площадке

22:00 Уличный показ фильмов «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Пес барбос и необычный кросс»

Новосибирский государственный художественный музей

Время: 19:00-02:00.

Место: ул. Красный проспект, 5; ул. Свердлова, 10 (обе стороны).

Программа: выставка «Искусство Сибири».

На площадке музея сотрудники и приглашённые эксперты, творческие, музыкальные коллективы. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, викторинах, послушать выступления музыкантов, побывать на экскурсиях, арт-медиациях и, конечно, посетить множество уникальных выставок, которые представлены крупными музейными собраниями и российскими художниками мирового уровня.

Концертный комплекс им. В. Маяковского совместно с Музеем Новосибирска

Время: 19:00-00:00.

Место: Красный проспект, 15.

Программа: «Один день из жизни…»- гости смогут отправиться на завтрак в «Дом с часами», полистать тетрадь по Конституции отличницы из 1940-х гг., и многое другое.

Музей этнографии детства

Время: 14:00-23:00.

Место: ул. Чаплыгина, 36.

Программа: Интерактивные экскурсии для детей и родителей.

Музей Института археологии и этнографии СО РАН

Время: 16:00 – 23:00.

Место: ул. Кутателадзе, 7/3.

Программа: «Истории в сумерках» – мастер-классы и выставки.

«Ночь музеев» 2023 в Новосибирске

Фото с официальной страницы Музея Института археологии и этнографии СО РАН вконтакте

Геологический музей АО «СНИИГГиМС» («Выставочный зал»)

Время 18:00 – 23:00.

Место: Красный пр., 67. Левее 20 м от главного входа.

Программа: Строение Земли и ювелирно-поделочные камни, а также много другое.

Арт-галерея «Кукольная коллекция»

Время: 18:00-22:00

Место: ул. Дуси Ковальчук, 250

Программа: «Путешествия с куклами» – экскурсии и творческие встречи.

Новосибирский планетарий

Время: 20:00-00:00.

Место: ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1.

Программа: Лекция – прогулка по звездному небу и просмотр полнокупольного фильма.

Центр культуры «ЦК19»

Время: 18:00-22:00.

Место: ул. Свердлова, 13

Программа: Документальная кинохроника, просмотр киножурнала «Сибирь на экране».

Интерактивный музей «Парк чудес Галилео»

Время: 19:00-23:00

Место: Добролюбова, 16а, 3 этаж

Программа: Участники смогут совершить путешествие по «Парку чудес Галилео» и вместе с экскурсоводом погрузиться в мир удивительных механизмов и иллюзий. Гид раскроет секреты удивительного превращения из великана в лилипута, отделения головы от тела и игры на необычных музыкальных инструментах.

Мини-экскурсии по выставочной части «Парка чудес Галилео» будут проходить каждые 30 минут с 19:15 до 20:45.

В Лаборатории чудес участники посмотрят, как в полной темноте «профессор» управляет молниями и электричеством. Программа «Научная ночь» тоже будет  повторяться каждые 30 минут с 19:30 до 21:00.

«Ночь музеев» 2023 в Новосибирске

Фото-скрин видео с сайта Галилео

Музей техники советской эпохи Ретро 54 «Гараж»

Время: 22:00 – 03:00.

Место: ул. Инская, 53

Программа: Экскурсия по музею и конкурсы.

Культурно – исторический Экспоцентр Солнца

Время: 18.00 – 24.00

Место: Ул. Дуси Ковальчук, 179/3.

Программа: Мастер-классы и лекции о мировых культурах.

Музейная площадка НГТУ НЭТИ — «Лаборатория конструкции и оборудования летательных аппаратов»

Время: 20:00-22:00

Место: пр. К. Маркса, 20, корпус 6, 140 ауд.

Программа: «Первым делом самолеты». Экскурсия, где участники познакомятся с летательными аппаратами Су-25, Су-15, Су-7, МиГ-15 УТИ, МИГ-19, а также КА-26 и ЯК-50.

Интегральный музей-квартира Академгородка

Площадка «А у нас во дворе».

Время: 17:00-22:00

Место: ул. Правды, 4

Программа: Инсталляция дворовой жизни Академгородка 70-х годов.

(Фото с сайта Интегрального музея-квартиры Академгородка)

Творческое пространство «Арт Ель»

Время: 17:00-23:00.

Место: Романова, 23.

Программа: Посещение выставок и фотозоны для тех, кто хочет оставить эту ночь в памяти.

Музей Мировой погребальной культуры

Время: 17:00-23:00

Место: п.Восход. ул. Военторговская, 4/16

Программа: Выставки, дефиле на ступенях Крематория «Вуаль воспоминаний. Мода и стиль 19 века».

Уголок истории на Урицкого, 17

Время: 18.30-23.00

Место: ул. Урицкого,17, дворик внутри дома

Программа: Экскурсия про уникальную судьбу дома на Урицкого, 17.

Галерея уличного искусства «100 квадратов»

Время: 17:00-01:00

Место: ул. Ядринцевская 37, к.1

Программа: «Точка отсчёта» Я. Призвание. Новосибирск.

Парк музеев «Галерея времени»

Время: 19:00 до 03:00

Место: ул. 1-е Мочищенское шоссе, 1/6

Программа: желающие смогут посетить павильоны с экспонатами и уличную экспозицию, в том числе Як-40 и вертолёт Ми-8.

Исторический парк «Моя страна – моя история»

Время: 17:30-23:00

Место: ул. Василия Старощука, 24

Программа: дружба народов и культурное наследие народов России. Природа Сибири. Рисование пастелью по наждачной бумаге.

Ранее редакция сообщала, что в музеях Новосибирска представлены 711 тысяч экспонатов.

Фото Марии Садыковой

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

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