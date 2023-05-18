«Ночь музеев» 2023 в Новосибирске

Время: 18:00-02:00.
Место: Красный проспект, 23.
Программа:
«История Новосибирской области»
Постоянная экспозиция. История развития и становления региона от освоения русскими Южной Сибири до 2000-х годов. Залы № 1−7 (первый этаж)
«Сибирь в древности»
Постоянная экспозиция. Коренные народы Сибири от неолита до этнографической современности. Залы № 1−4 (цокольный этаж)
«История России в лаковой миниатюре. ХХ век»
Коллекция лаковой миниатюрной живописи, представляющая панораму значимых событий, происходивших в нашей стране в XX веке. Залы № 8−9 (второй этаж)
«Синяя птица. Путь спектакля»
Иммерсивная выставка об истории создания легендарного спектакля Станиславского. Зал № 10 (второй этаж)
«Режиссер Гайдай. Как он это делал?»
Интерактивная выставка к 100-летию знаменитого советского режиссера. Залы № 11−13 (второй этаж)
Детский музейный центр «ТЫМУЗЕЙ»
Специальная площадка для детей и подростков от 6 до 16 лет (цокольный этаж)
Время: 16.00-00.00.
Место: Вокзальная магистраль, 11.
Программа:
Тематические разделы «Палеонтология», «Птицы, звери и насекомые Новосибирской области», «Минералы и горные породы».
Викторина по залам основной экспозиции «Трилобит меняет профессию»
«На дне древнего моря»
Выставка о том, кто жил в морях миллионы лет назад
17:00 Открытие выставки «На дне древнего моря»
Квест для детей «Получи паспорт морского жителя»
Время: 18:00-02:00.
Место: ул. Советская, 33.
Программа:
Постоянная экспозиция «Музея связи Сибири»
Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века
«От негатива к позитиву»
На выставке представлено старинное фотооборудование и фотографии, сделанные в ателье Ново-Николаевска
20:00 Открытие выставки «От негатива к позитиву»
С 21:00 каждый час обзорные экскурсии
Интерактивы по фильмам Гайдая
Постоянная экспозиция «Музея Олимпийской славы»
Кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов.
«Спортлото»
На выставке можно увидеть билеты, вымпелы, значки и одежду с символикой знаменитой лотереи
С 18:30 каждый час розыгрыш призов «Спортлото». Участие по билету в музей
Время: 16:00-00:00.
Место: ул. Ленина, 23.
Программа: Быт рядовых горожан молодого Ново-Николаевска.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00 Обзорные экскурсии
С 16:00 до 22:00 Игры в напольные шахматы и уголки на уличной площадке
22:00 Уличный показ фильмов «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Самогонщики», «Пес барбос и необычный кросс»
Время: 19:00-02:00.
Место: ул. Красный проспект, 5; ул. Свердлова, 10 (обе стороны).
Программа: выставка «Искусство Сибири».
На площадке музея сотрудники и приглашённые эксперты, творческие, музыкальные коллективы. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, викторинах, послушать выступления музыкантов, побывать на экскурсиях, арт-медиациях и, конечно, посетить множество уникальных выставок, которые представлены крупными музейными собраниями и российскими художниками мирового уровня.
Время: 19:00-00:00.
Место: Красный проспект, 15.
Программа: «Один день из жизни…»- гости смогут отправиться на завтрак в «Дом с часами», полистать тетрадь по Конституции отличницы из 1940-х гг., и многое другое.
Время: 14:00-23:00.
Место: ул. Чаплыгина, 36.
Программа: Интерактивные экскурсии для детей и родителей.
Время: 16:00 – 23:00.
Место: ул. Кутателадзе, 7/3.
Программа: «Истории в сумерках» – мастер-классы и выставки.
Время 18:00 – 23:00.
Место: Красный пр., 67. Левее 20 м от главного входа.
Программа: Строение Земли и ювелирно-поделочные камни, а также много другое.
Время: 18:00-22:00
Место: ул. Дуси Ковальчук, 250
Программа: «Путешествия с куклами» – экскурсии и творческие встречи.
Время: 20:00-00:00.
Место: ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1.
Программа: Лекция – прогулка по звездному небу и просмотр полнокупольного фильма.
Время: 18:00-22:00.
Место: ул. Свердлова, 13
Программа: Документальная кинохроника, просмотр киножурнала «Сибирь на экране».
Время: 19:00-23:00
Место: Добролюбова, 16а, 3 этаж
Программа: Участники смогут совершить путешествие по «Парку чудес Галилео» и вместе с экскурсоводом погрузиться в мир удивительных механизмов и иллюзий. Гид раскроет секреты удивительного превращения из великана в лилипута, отделения головы от тела и игры на необычных музыкальных инструментах.
Мини-экскурсии по выставочной части «Парка чудес Галилео» будут проходить каждые 30 минут с 19:15 до 20:45.
В Лаборатории чудес участники посмотрят, как в полной темноте «профессор» управляет молниями и электричеством. Программа «Научная ночь» тоже будет повторяться каждые 30 минут с 19:30 до 21:00.
Музей техники советской эпохи Ретро 54 «Гараж»
Время: 22:00 – 03:00.
Место: ул. Инская, 53
Программа: Экскурсия по музею и конкурсы.
Культурно – исторический Экспоцентр Солнца
Время: 18.00 – 24.00
Место: Ул. Дуси Ковальчук, 179/3.
Программа: Мастер-классы и лекции о мировых культурах.
Музейная площадка НГТУ НЭТИ — «Лаборатория конструкции и оборудования летательных аппаратов»
Время: 20:00-22:00
Место: пр. К. Маркса, 20, корпус 6, 140 ауд.
Программа: «Первым делом самолеты». Экскурсия, где участники познакомятся с летательными аппаратами Су-25, Су-15, Су-7, МиГ-15 УТИ, МИГ-19, а также КА-26 и ЯК-50.
Интегральный музей-квартира Академгородка
Площадка «А у нас во дворе».
Время: 17:00-22:00
Место: ул. Правды, 4
Программа: Инсталляция дворовой жизни Академгородка 70-х годов.
(Фото с сайта Интегрального музея-квартиры Академгородка)
Творческое пространство «Арт Ель»
Время: 17:00-23:00.
Место: Романова, 23.
Программа: Посещение выставок и фотозоны для тех, кто хочет оставить эту ночь в памяти.
Музей Мировой погребальной культуры
Время: 17:00-23:00
Место: п.Восход. ул. Военторговская, 4/16
Программа: Выставки, дефиле на ступенях Крематория «Вуаль воспоминаний. Мода и стиль 19 века».
Уголок истории на Урицкого, 17
Время: 18.30-23.00
Место: ул. Урицкого,17, дворик внутри дома
Программа: Экскурсия про уникальную судьбу дома на Урицкого, 17.
Галерея уличного искусства «100 квадратов»
Время: 17:00-01:00
Место: ул. Ядринцевская 37, к.1
Программа: «Точка отсчёта» Я. Призвание. Новосибирск.
Парк музеев «Галерея времени»
Время: 19:00 до 03:00
Место: ул. 1-е Мочищенское шоссе, 1/6
Программа: желающие смогут посетить павильоны с экспонатами и уличную экспозицию, в том числе Як-40 и вертолёт Ми-8.
Исторический парк «Моя страна – моя история»
Время: 17:30-23:00
Место: ул. Василия Старощука, 24
Программа: дружба народов и культурное наследие народов России. Природа Сибири. Рисование пастелью по наждачной бумаге.
Ранее редакция сообщала, что в музеях Новосибирска представлены 711 тысяч экспонатов.
Фото Марии Садыковой
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