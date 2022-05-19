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Дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию

  • 19/05/2022, 13:45
Автор:
новости Новосибирска
А также в нехватку техники и складских мощностей.

— В этом году по овощам открытого грунта мы планируем выйти на посевные площади в 900 га. По сравнению с 2021 годом прирост будет 23%. Больше пока невозможно, так как для этого необходимо параллельное развитие мелиоративных систем, покупка дорогостоящей техники и создание специализированных хранилищ, — сообщил в ходе эфира «Вести Новосибирск» министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

 

новости Новосибирска

Аграриев просят увеличивать производство овощей

По картофелю прирост посевов в этом году составит 8% — до 3,2 тысяч га.

— Пока мы по-прежнему не успеваем компенсировать увеличением производства овощей и картофеля на сельхозпредприятиях сокращение выращивания этих культур в личных подсобных хозяйствах. Жители области продолжают отказываться от выращивания овощей и картофеля для собственных нужд. Мы видим, что все больше земельных участков засевается газонами, — констатировал Лещенко.

В результате на сегодняшний день самообеспеченность региона картофелем составляет 81%, и, начиная с апреля, картофель собственного производства в области заканчивается, то есть региональные власти теряют возможность оказывать влияние на его ценообразование. По овощам открытого грунта самообеспеченность 43%. Проблемы с контролем за ростом цен — те же.

Напомним, в январе депутаты регионального парламента раскритиковали программу развития мелиорации в Новосибирской области.

— Существуют 5 хозяйств, способные орошать более 4 тысяч га. При этом, по статистике, в области 37 тысяч га орошаемых земель, получается, что 33 тысячи га — где-то в воздухе. Откуда эти данные? Это неправильно, когда на их основании руководство страны принимает решение о господдержке. Точно так же — по осушаемым землям: из 46 тысяч га мы используем 7 тысяч. Мы тратим государственные деньги! — возмущался председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин.

По итогам заседания было принято решение: поручить профильным подразделениям актуализировать информацию по текущему состоянию мелиоративных систем на территории региона и потребности в них территорий.

По данным Минсельхоза, в 2021 году в Новосибирской области всеми категориями хозяйств произведены 162 тысячи тонн овощей и 292 тысячи тонн картофеля. Самообеспеченность региона овощами составила 52%, картофелем — 81%. Недостающие объемы продуктов «борщевого набора» в область по-прежнему ввозятся из других субъектов РФ и ближнего зарубежья.

 

Ранее редакция сообщала, что в Минсельхозе региона разрабатывают программу поддержки овощеводства.  Предложение о том, как закрыть тему с овощехранилищами, выдвигал «РусАгроМаркет». 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : овощи господдержка агропром


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