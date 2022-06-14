Электронные устройства россиян могут подвергаться атакам программ-комбайнов

Россияне могут столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых «доят» своих жертв «до конца», рассказал в беседе с радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско.

По его словам, программы-комбайны сочетают в себе несколько видов вредоносного программного обеспечения, в последнее время они интенсивно распространяются в Сети.

— Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут доить до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных, — рассказал Вураско.

Для защиты от указанной угрозы прежде всего нужно установить на компьютер антивирусную программу и с большой осторожностью относиться к любым ссылкам, получаемым в сообщениях.