Руководитель Сибирского филиала банка «Открытие» Вячеслав Брюханов стал Персоной года в банковской сфере по версии делового издания «Континент Сибирь»

За 9 месяцев под его руководством филиалу в Новосибирске удалось войти в ТОП-3 в регионе по объемам проектного финансирования.

«Каждый квартал добавляется по два-три новых застройщика, которые готовы работать с нами. И у каждого из них – по несколько значимых для региона проектов», — отмечает Брюханов.

Банк «Открытие» (ПАО) в Новосибирске с апреля 2021 года активно наращивал объемы кредитования населения и бизнеса, опережающими темпами рос кредитный портфель филиала. «В итоге к концу года мы получили более сбалансированные портфели активов и пассивов. В экономику региона влился больший объем средств, чем годом ранее. Таким образом, банк внес существенный вклад в развитие бизнеса в регионе и в стимулирование потребительского спроса населения», — отметил Вячеслав Брюханов.

Итоговый рейтинг «Континент Сибирь» составляет в конце каждого года на основе анализа ключевых действующих лиц тех процессов, которые происходят в регионе. Главным критерием выбора «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении издания статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, которые происходили в организациях за год и нашли отражение на страницах издания и бизнес-портала ksonline.ru.