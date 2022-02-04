Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Депутаты регионального парламента на январской сессии вновь подняли вопрос о доступности участия в крупных проектах для регионального бизнеса. Он периодически рассматривается на комитетах Заксобрания уже несколько лет. В январе 2022 года тема снова актуализировалась, так как на рассмотрение парламента был вынесен вопрос о согласовании списка концессий, которые область будет предлагать инвесторам. На комитете по строительству и ЖКХ Министерству экономического развития было прямо рекомендовано «учитывать интересы региональной экономики».

3 февраля эту тему депутаты подняли на январской сессии после ежегодного доклада губернатора Новосибирской области Андрея Травникова перед Заксобранием. В частности, депутат, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко обратил внимание главы региона, что документы по концессиям прорабатываются в правительстве области совместно с определенным инвестором, что. Он напомнил, что в 2016 году по подобному же принципу шла проработка «мусорной» концессии

Впрочем, четкую позицию правительства по отношению к этим претензиям обозначил губернатор Андрей Травников во время ответов на вопросы представителей фракций.

— Любая компания может сегодня подать свою частную инициативу, и орган власти будет обязан ее рассмотреть, проработать и вынести решение. После этого запускается конкурсная процедура. Если вы считаете, что здесь какое-то нарушение, вы вправе обратиться в ФАС. Если там увидят, что коллеги что-то нарушили, то обратятся, и они все поправят, — отметил глава региона. — Что касается доступа местных компаний к большим проектам в рамках концессий, ГЧП, госзаказа — их никто не ограничивал. Сколько мы обсуждали концессию по школам? Ни одной частной инициативы от местных не поступило. Хотя о проекте было известно. По 7 поликлиникам концессия обсуждала несколько лет — с 2015 года, но на конкурс никто не заявился. Мы были вынуждены перейти на проработку такого инструмента, как ГЧП и работали с ним в 2017-2018 годах. Только в 2019 году вышли на заключение соглашения. Весь этот период — ни одной инициативы от местных организаций. Кому претензии?

Травников также напомнил депутатам, что по всем крупным проектам в регионе работают субподрядчики, которые в основном являются местными компаниями. Если есть необходимость, то правительство готово составить их полный список.

После ухода губернатора обсуждение этой темы продолжилось, так как министр экономического развития Лев Решетников огласил список потенциальных объектов концессии.

В частности, Вадим Агеенко отметил, что на большую часть крупных концессии в регионы заходят москвичи, которые перечисляют 20% НДС и прочие налоги по месту регистрации компании. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив обратил внимание еще на один момент, в связи с которым региональные компании не заявляются на знаковые для региона концессии.

— Когда пишется техзадание, спецификация на оборудование, получается, что другому участнику в этом конкурсе участвовать невозможно. Что тут непонятного? Просьба обращать на это внимание. Я промолчу по инвестиционную политику. Которая нам «очень нравится», когда 3 министерства под руководством первого зама по полгода проводят совещания… (О рассмотрении концессии по строительству 6 школ. Ранее на сессии было отмечено, что вопрос сдвинулся только после личного вмешательства губернатора. — Ред.) Кто там может еще поучаствовать? Лев Николаевич, вы где-то на своей волне. Вы нас услышьте! — обратился к министру Шимкив. — Мы уже неоднократно вам говорили, что если бы те же поликлиники выводили на конкурс не единым лотом, а разбили на 7 и провели переговоры, то все бы уже забыли об этом вопросе. И не нужно было бы никаких особых условий для наших региональных компаний. Вот вам и вся конкуренция. А вы решили сразу сеть, и сеть не получилась. Вот в чем вопрос.

Депутат, гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» («АРЖС») Вячеслав Илюхин обратил внимание министерства и коллег еще на одну проблему. По его словам, сегодня нужно организовать контроль за тем, как московские компании исполняют свои обязательства перед субподрядчиками — региональными компаниями.

— С ними не рассчитываются, а мы законно ничего сделать не можем. Вместо того, чтобы привлекать их (московские компании) к ответу, правоохранительные органы забирают в полицию предпринимателя, которому подрядчик не платит деньги. Да, он поступил незаконно (На днях представитель субподрядчика в Новосибирске перекрыл выезд для техники со строительной площадки московского подрядчика ГК «ВИС». — Ред.), но эти незаконные действия вызваны другими незаконными действиями, — говорит Илюхин. — Как нам защитить интересы своих компаний, которые платят налоги в наш бюджет и которые уходят в банкротство из-за того, что с ними не рассчитываются за выполненные работы. Мы такими темпами угробим малый и средний бизнес в области, с налогов которого живет регион.

Лев Решетников в ответ заявил, что внутри новосибирской экономики проблем хватает, но он — за здоровую рыночную конкуренцию

— Часто ФАС отмечает, что за счет конкуренции с московскими компаниями у нас в Новосибирской области ситуация более-менее на уровне. В долгосрочной перспективе это благо для наших компаний, так как стимулирует их развиваться, брать на себя ответственность по проектам, — уверен Решетников.

Андрей Шимкив также рекомендовал Минэкономразвития обратить более пристальное внимание на муниципальные концессии. По его словам, сейчас договоры об их реализации активно заключаются в районах области. Если пустить этот процесс на самотек, то через 3-5 лет регион может получить большие проблемы с исполнением обязательств муниципалитетов, прописанных в этих концессиях. Решетников согласился и отметил, что сейчас муниципальные концессии анализирует Счетная палата, а в соответствии с последними требованиям законодательства муниципалитеты могут заключать такие договоры после согласования концессий и их параметров с субъектами федерации.