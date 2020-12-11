Ростех модернизировал «мобильные поликлиники» в Новосибирской области

Холдинг «РТ-Социальная сфера» Госкорпорации Ростех оснастил мобильные комплексы «Лучевая диагностика» в Новосибирской области оборудованием для проведения скрининговых обследований, сообщили в пресс-службе холдинга. Объем инвестиций в проект в компании не уточняют.

Пропускная способность новых мобильных рентгенологических комплексов – 30 человек в час. Благодаря их работе, проходить раннюю диагностику туберкулеза и рака смогут жители даже отдаленных районов Новосибирской области. Новая техника повышает оперативность и доступность диагностики, что должно улучшить ситуацию с лечением онкологических заболеваний в регионе.

В состав каждого мобильного комплекса вошел маммограф, работающий с использованием передовой технологии получения высококонтрастных снимков молочной железы. А также флюорограф с цифровой CCD камерой, спроектированной на базе крупноформатной ПЗС матрицы, позволяющей снизить лучевую нагрузку на организм пациента почти в 5 раз по сравнению с аналогами. Такие флюорографы существенно повышают качество диагностики и профилактики туберкулеза.

Отмечается, что в январе холдинг «РТ-Социальная сфера» планирует провести аналогичную модернизацию в Ханты-Мансийском автономном округе, а в общей сложности поставки медицинской техники охватят в 2021 году еще 6 федеральных округов страны.

Фото: пресс-служба холдинга