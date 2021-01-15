Потребление электроэнергии в Сибири в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом

Потребление электроэнергии в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Сибири в 2020 году составило 209370,7 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше чем в 2019 году, сообщилив пресс-службе Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

— Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири уменьшилось на 1,3 %, — уточнили в пресс-службе.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири в 2020 году составила 207013,2 млн кВт•ч, что на 0,8 % меньше аналогичного показателя 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 1,1 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в 2020 году несли ГЭС выработка которых составила 117739,6 млн кВт•ч, что на 9,2 % больше, чем в 2019 году. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий в 2020 году составила 88996,7 млн кВт•ч (на 11,7 % меньше, чем в 2019 году), выработка СЭС – 276,9 млн кВт•ч, (на 223,8 % больше, чем в 2019 году).

Потребление электроэнергии в ОЭС Сибири в декабре 2020 года составило 20623,7 млн кВт•ч, что на 1,2 % больше объема потребления за декабрь 2019 года.

В декабре 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 20487,9 млн кВт•ч, что на 0,8 % больше аналогичного показателя 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в декабре 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 10434,1 млн кВт•ч, что на 13,8 % больше, чем в декабре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за декабрь 2020 года составила 10045,7 млн кВт•ч (на 9,9 % меньше, чем за декабрь 2019 года), выработка СЭС – 8,1 млн кВт•ч (на 159,8 % больше, чем в декабре 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в декабре 2020 года зафиксирован 28 декабря. Его значение составило 30852 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2019 года на 830 МВт (2,8 %). Величина декабрьского максимума потребления мощности является также и максимумом потребления в 2020 году.

Среднемесячная температура воздуха в декабре 2020 года по ОЭС Сибири составила -16,6 °C что на 4,2 °C ниже ее значения в том же месяце 2019 года.

Увеличение выработки ГЭС в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты Красноярской ГЭС и ГЭС Ангарского каскада.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.