Рекламодателям

Подъем уровня воды в Оби продолжится по 21 июня в Новосибирской области

  • 18/06/2024, 13:38
Автор: Артем Рязанов
Подъем уровня воды в Оби продолжится по 21 июня в Новосибирской области
Оперативная группа Первомайского района ежедневно следит за паводковой ситуацией в садовых обществах.

Мэрия Новосибирска сообщила, что уровень воды в Оби будет расти до 21 июня.

Как рассказали в мэрии, по многолетним наблюдениям, подтопление садовых участков в СНТ «Геолог», которые расположены в низменной части и вблизи проток, начинается, когда уровень воды в реке Обь достигает +360 см и выше.

Вчера жителей СНТ «Геолог» в Первомайском районе предупредили о повышении уровня воды в реке до 380 см. На 18 часов, при подъёме уровня воды в Оби до отметки +369, были подтоплены часть переулков и восемь участков, один из которых заброшенный. Помощь спасателей дачникам не потребовалась.

Также в СНТ «Строймашевец» на 18 часов подтоплений не было.

Оперативная группа Первомайского района ежедневно следит за паводковой ситуацией в садовых обществах.

Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Оби может превысить критические отметки.

Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.

218

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : уровень воды подтопление


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анны Терешковой, глава департамента благоустройства мэрии Новосибирска

Анна Терешкова: Парковое строительство Новосибирска получит районную вариативность

По общему уровню озеленения Новосибирск не отстает от прочих городов «большой пятерки», но ему есть в чем совершенствоваться.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Полицейские спасли туристов, попавших в сильное течение реки в Новосибирске
18/06/24 15:50
Происшествия
«Леруа Мерлен» сменит бренд на «Лемана про» в магазинах Новосибирска
18/06/24 15:42
Бизнес
Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет
18/06/24 15:13
Власть
Тела двух человек нашли в припаркованной машине в Новосибирске
18/06/24 15:05
Происшествия
Прокуратура добилась предоставления жилья пенсионерке в Новосибирской области
18/06/24 14:29
Право&Порядок
Андрей Травников проконтролировал исполнение социально значимых проектов
18/06/24 14:16
Власть
Ассенизаторы сливают нечистоты около остановки ЖК «Радуга» в Новосибирске
18/06/24 13:56
Бизнес Общество Происшествия
Подъем уровня воды в Оби продолжится по 21 июня в Новосибирской области
18/06/24 13:38
Общество
«Пойдем в кино»: новый вид развода мужчин на деньги появился в Сибири
18/06/24 13:09
Общество Происшествия
В Новосибирске выросли цены на говядину
18/06/24 13:02
Бизнес Власть Общество
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
18/06/24 12:57
Власть Финансы
На продажу выставлен участок «Новосибирского центра регенеративной хирургии и реабилитации»
18/06/24 12:40
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область вошла в ТОП-10 самых умных регионов России
18/06/24 12:31
Власть
Почти в 1,5 раза вырос спрос на учителей в Новосибирской области
18/06/24 12:15
Общество
Дом загорелся после удара молнии в Новосибирске
18/06/24 11:54
Общество
УФАС оспаривает тарифы муниципального предприятия для провайдеров
18/06/24 11:37
Бизнес Власть
Приставы приостановили строительство концессионной школы на левом берегу Новосибирска
18/06/24 11:23
Бизнес Право&Порядок
Новосибирск вошел в Топ-10 городов по росту средней суммы микрозайма
18/06/24 11:23
Финансы
«Мой дом — моя крепость»: россиянам предлагают «развязать руки» для защиты дома и близких
18/06/24 11:00
Власть Общество Право&Порядок
Пешеходный мост около остановки «Лесоперевалка» отремонтируют в Новосибирске
18/06/24 10:53
Город
Популярное
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях
17/06/24 17:39
Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»
17/06/24 11:59
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска