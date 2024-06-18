Подъем уровня воды в Оби продолжится по 21 июня в Новосибирской области

Мэрия Новосибирска сообщила, что уровень воды в Оби будет расти до 21 июня.

Как рассказали в мэрии, по многолетним наблюдениям, подтопление садовых участков в СНТ «Геолог», которые расположены в низменной части и вблизи проток, начинается, когда уровень воды в реке Обь достигает +360 см и выше.

Вчера жителей СНТ «Геолог» в Первомайском районе предупредили о повышении уровня воды в реке до 380 см. На 18 часов, при подъёме уровня воды в Оби до отметки +369, были подтоплены часть переулков и восемь участков, один из которых заброшенный. Помощь спасателей дачникам не потребовалась.

Также в СНТ «Строймашевец» на 18 часов подтоплений не было.

Оперативная группа Первомайского района ежедневно следит за паводковой ситуацией в садовых обществах.

Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Оби может превысить критические отметки.