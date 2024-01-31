«Пока я кого-либо не зарежу»: пнул елку в подъезде и пригрозил барнаульцам расправой гость из Новосибирска

Житель Новосибирска отличился в гостях у друга в Барнауле. 27 января подвыпивший мужчина напал в подъезде на наряженную елку и запинал ее в угол. Однако потом одумался, вернулся и поставил дерево обратно. Побои, нанесенные сибиряком новогодней красавице, попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

Видеоролик опубликовала в соцсетях одна из жильцов дома, и подвиг новосибирца стали обсуждать на просторах интернета. Когда мужчина наткнулся на «кино», где он сыграл главную роль, он написал женщине, которая разместила ролик в интернете.

— Удалите видео! Вы хотели хайпануть, выложив без спросу. Если вы этого не сделаете, буду решать вопрос с вашим мужем, отцом, братом, — заявил сибиряк женщине.

Начавшаяся в переписке ссора между автором ролика и его главным героем закончилась угрозой расправы.

— Пока я кого-либо не зарежу, вопрос решен не будет. Следующая станция — ваша квартира, — зафиналил «гроза елок».

Женщина написала на оппонента заявление в правоохранительные органы и на сибиряка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигуранта задержали почти сразу. Им оказался 30-летний житель Новосибирска Эльдар Гумаров. Со слов знакомых, мужчина работает в одной из новосибирских компаний, есть семья и дети.

— После того, как видео утекло в сеть, мне стали писать друзья, знакомые и скинули это видео. Я был сильно взбешен. Нашел девушку, которая выложила в сеть этот ролик и написал ей, чтобы она удалила это видео. В эмоциональном состоянии из меня вылетели угрозы. Через пару часов я пришел в себя и написал ее мужу и попросил о встрече. Мы встретились, объяснились по ситуации. Далее я встретился с этой девушкой и извинился перед ней, а она передо мной, — пояснил Эльдар.

Следователи изъяли запись с камер в подъезде многоэтажки, ознакомились со скриншотами с сообщениями об угрозах и опросили свидетелей.

— Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения, — пояснили Infopro54 помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Чем помешало Эльдару Гумарову новогоднее дерево, пока остается загадкой. Этот момент также предстоит выяснить барнаульским следователям.