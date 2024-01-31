Сайт «Слово пацана» заблокирован Роскомнадзором

Банк России включил пирамиду под названием «Слово пацана»* в список организаций с признаками «финансовой пирамиды».

— Создатели интернет-сайта предлагают гражданам оплатить взнос в криптовалюте в обмен на токены с обещанием ежедневного роста их цены, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

На данный момент Роскомнадзор ограничил доступ к сайту пирамиды. Стоит отметить, что, когда сайт был доступен на нем не было никаких контактов. Также не было и лицензии на инвестиционную деятельность.

Прокуратура напоминает, что право на привлечение инвесторов есть только у финансовых организаций, получивших лицензию Банка России.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники создали пирамиду на основе популярного сериала «Слово пацана».

*Заблокирован Роскомнадзором.