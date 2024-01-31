Спецтехнику для вывоза снега ищут в Новосибирске

На сайте госзакупок размещены торги по выбору подрядчиков на вывоз снега с улиц города. Заказчик — МКУ «ДЭУ №1» — выставил два лота по 10 млн рублей.

В закупках речь идет о вывозе снега с автомобильных дорог Центрального, Заельцовского, Железнодорожного и Октябрьского районов города Новосибирска до 31 декабря 2024 года. В проекте контракта подчеркивается, что выгрузка снега производится в строго отведенных для этого местах.

— Объем услуг (то есть вывозимого снега) не определен. Оплата оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, — отмечается в документах контракта.

Торги на 5 млн рублей на вывоз снега из Кировского района на этой неделе также объявило МКУ «ДЭУ №4». В документации подчеркивается, что фактический объем вывезенного снега подтверждается фото-видео фиксацией, осуществляемой исполнителем, во время выгрузки снега. Не подтвержденные фактами объективного контроля объемы вывезенного снега оплате не подлежат.

Всего с начала 2024 года городские «ДЭУ» объявляли 10 торгов на общую сумму более 50 млн рублей. По двум торгам определены подрядчики. В одном конкурсе победила компания ООО «Сибавтострой», во втором — ИП Папанов А.И. Торги были достаточно конкуренты. В первых было 4, а во вторых — три участника. Однако, в первом конкурсе победитель предложил стартовую цену контракта, а во втором повысил ее на 278 тысяч рублей.

Остальные торги находятся на стадии работы комиссии или подачи заявок. Завершение приема заявок по всем объявленным торгам — до 7 февраля.

— Мы платим за кубометры вывезенного снега, но у нас еще очень много незачищенных радиусов, много работы по уборке валов. Думаю, что руководители ДЭУ, глав администраций это видят, но тенденция к снижению вывоза снега наблюдается. Это недопустимо. У нас еще впереди, как минимум 2 месяца, когда возможно интенсивное выпадение осадков, — предупредил и.о. главы города подчиненных.

Напомним, на аппаратном совещании 30 января и.о. мэра Олег Клемешов раскритиковал дорожные службы города за сокращение темпов вывоза снега с улиц Новосибирска.

Как выяснилось в ходе совещания, сейчас техника убирает снег с дорог и тротуарах и оставляет его на обочинах, газонах и во дворах домов города.

Клемешов также отмечал, что снег необходимо вывозить, чтобы очистить дороги от песка и гравия и исключить появления весной пыльных бурь.

Также стоит отметить, что подведены итоги торгов по выбору подрядчика на оказание услуг по механизированной уборке снега с прилегающей территории МФЛА «Сибирь-Арена». В первых торгах со стартовой ценой 13.4 млн рублей приняли участие две компании. Победила ООО «АГУСТА+», предложившая именно эту цену. Предложение второго участника ИП Юркьян В.А. было признано не соответствующим требованиям. Он предложил выполнить контракт за 593 млн рублей.

При этом торги на вывоз снега с территории МФЛА «Сибирь-Арена» ценой 10.8 млн рублей, не состоялись. На них не было подано ни одной заявки.

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале начнется уборка кровель многоквартирных домов в Новосибирске.