Клиринговый центр для проведения взаиморасчетов с Китаем предлагают создать в России

Как обойти «подводные камни» при проведении платежей между Россией и Китаем и сделать так, чтобы сотрудничество с КНР принесло российским бизнесменам прибыль, а не убыток, обсудили участники круглого стола организованного аппаратом уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития и ООО «Синорусс».

— Специфика торгового баланса между нашими странами оставляет почву для поиска альтернативных способов расчета, — отметила Капранова. — Речь хотя бы о том же клиринге — взаимозачете поставок на эквивалентные суммы. Клиринг позволяет сильно сократить потребность в участии третьих валют, третьих платежных систем и так далее. Думаю, мы под влиянием объективных обстоятельств мы все же придем к созданию клирингового центра.

Проблему обозначила исполнительный директор Российско-Китайского Комитета Юлия Капранова. По ее словам, за последние 2 года российские и китайские предприниматели столкнулись со значительными сложностями при проведении платежей. Многие китайские банки и компании, опасаясь вторичных санкций, остерегаются контрагентов из России, и иногда просто отказываются от сотрудничества.

Управляющий партнер компании «Синорусс» Анастасия Валова также пояснила, что проблемы с взаиморасчетами может снять открытие компании в Китае. Это поможет не только безопасно и своевременно проводить платежи, но и полноценно включиться во внешнеэкономическую деятельность.

— Неслучайно спрос на услугу открытия компании в материковом Китае остается стабильно высоким — это позволяет российским бизнесменам вести личные переговоры с китайскими партнерами, лично убеждаться в их компетенциях (а иногда и в существовании), проверять качество товара, отправлять и получать грузы, — пояснила она. — На сегодняшний день открытие компании в Китае стало для российских предпринимателей не только удобным вариантом решения проблем торговли с КНР, но и фактически безальтернативным вариантом.

Руководитель общественной приемной по вопросам экспорта/импорта Уполномоченного по правам предпринимателей города Москвы Руслан Явон рассказал о перспективах криптовалютных платежей в сфере ВЭД.

— Недавно был принят закон, разрешающий использование криптовалютных платежей в качестве средства внешнеэкономических расчетов. Российские финтеховские структуры активно подхватывают этот тренд, создавая платформы для международных операций. Однако данная система пока не полностью регулируется, и хотя уже предпринимаются шаги по разработке соответствующего законодательства, ее функционирование требует дополнительных усилий. В этом контексте важно развивать как законодательные, так и технологические решения для эффективного функционирования данной системы, —считает эксперт.

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