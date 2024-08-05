«Он уже покупает чемоданы»: мигрант-мажор, сбивший двух подростков под Новосибирском, может сбежать от следствия

Громкая история с загадочным ДТП, где пострадали двое подростков, набирает обороты. Сегодня, 5 августа, в Тогучинский район по проблемным темам с мигрантами, приехал представитель областной прокуратуры. На прием к прокурору записались и родители, покалеченных в аварии с мигрантом детей.

Местные жители до сих пор не могут прийти в себя от шока после того, как виновника аварии 37-летнего Эдика судья отпустила на свободу. Ему не избрали никакой меры пресечения. У обвиняемого сейчас есть все шансы скрыться от следствия.

― В выходные его видели в местных магазинах, он уже покупает чемоданы. Зачем? Идет следствие и ему вряд ли дозволено покидать город. Хотя, мы уже ничему не удивимся, ― рассказали Infopro54 тогучинцы.

Стоит отметить, что накануне аварии с подростками, фигурант получил гражданство РФ. Все его предыдущие «залеты» и судимость не стали поводом для отказа в гражданстве. Местные жители осознают, что в небольшом городке царит полное беззаконие.

― Мигранты и цыгане заполонили город. Они везде все решают с помощью денег, фруктов и шашлыков. Мы слезно просим, чтобы областные власти и силовики обратили внимание на наш район. Мы так надеялись, что уголовное дело о ДТП будет расследовать Следственный комитет, но местный прокурор затребовал его обратно в МВД. Бастрыкин брал ситуацию на контроль, но теперь в СК нам отвечают, что дело забрали, и они не могут ничего сделать, ― жалуются местные.

Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин накануне встречался с активистами из общественной организации «Северный человек». Он пообещал взять ситуацию на контроль.

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