Избиение подростка в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетнего в Новосибирской области.
По сообщению СК, новосибирец подозвал проходившего мимо подростка. А затем без причины, повалив его на землю, нанес несколько ударов по голове. Инцидент произошел еще в феврале 2024 года, но виновник до сих пор не найден.
– Возбуждено уголовное дело, местонахождение нападавшего устанавливается, – говорится в сообщении СК.
Бастрыкину будет доложено о ходе расследования дела.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ремонт школ в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
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