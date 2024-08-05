Избиение подростка в Новосибирске взял на контроль Александр Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения несовершеннолетнего в Новосибирской области.

По сообщению СК, новосибирец подозвал проходившего мимо подростка. А затем без причины, повалив его на землю, нанес несколько ударов по голове. Инцидент произошел еще в феврале 2024 года, но виновник до сих пор не найден.

– Возбуждено уголовное дело, местонахождение нападавшего устанавливается, – говорится в сообщении СК.

Бастрыкину будет доложено о ходе расследования дела.

Ранее редакция сообщала о том, что глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ремонт школ в Новосибирске.