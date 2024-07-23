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Покупатель дачи помог потушить пожар на участке в новосибирском СНТ

  • 23/07/2024, 14:40
Автор: Артем Рязанов
Покупатель дачи помог потушить пожар на участке в новосибирском СНТ
Он попросил обесточить улицу и организовал поднос воды для тушения.

Покупатель дачи стал героем для жителей СНТ «Сибиряк» Первомайском районе Новосибирска. Дмитрий Макаров стал очевидцем пожара, когда приезжал покупать дачу в СНТ.

Мужчина не растерялся и взял ситуацию под контроль.

— Дал указание председателю дачного общества обесточить улицу и включить подачу воды на участки, — отмечают в МЧС по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пригодились огородные шланги, с помощью которых наполняли ведра водой.

— Хорошо, что никого в горящей даче не было. Никто не пострадал, —  говорится в сообщении ведомства.

Когда приехала бригада пожарных, Дмитрий оказывал помощь огнеборцам до полной ликвидации огня.

Пожар был локализован за 28 минут. Еще семь минут потребовалось для ликвидации открытого горения на общей площади 24 квадратных метра.

— Огонь повредил дачный дом на всей площади, — пояснили в сообщении.

Жители СНТ «Сибиряк» и их ближайшие соседи выразили благодарность спасителю.

В МЧС России по Новосибирской области рассматривается вопрос о поощрении Дмитрия Макарова за отзывчивость и готовность помочь.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области пожарные потушили возгорание в храме.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области / Автор — Дмитрий Макаров

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : СНТ помощь Пожарные


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