Рассказываем, на какие вакансии не откликаются жители Новосибирска

Новосибирцы рассказали, на какие вакансии они не стали бы откликаться.

— В топе причин отказа от отклика на вакансию — отсутствие ясности в вопросах оплаты труда, — говорится в сообщении SuperJob.

Кроме того, в списке отсутствие оклада, оплата по KPI и обещания безграничного дохода (11%) и зарплата по договоренности (15%).

— 7% не доверяют работодателям, которые указали слишком высокую зарплату, — отмечено в исследовании.

Также вызывают опасения формулировки, которые могут указывать на большую рабочую нагрузку. Например, это могут быть слова «ненормированный график» и «переработки» (9%), слишком широкий список обязанностей (ещё 8%) и «многозадачность» (3%).

— Отталкивают грамматические ошибки, фразы о трудоустройстве по договору ГПХ или требования оформления статуса самозанятого для выполнения работ, подразумевающих постоянную занятость, — подчеркивается в результатах опросах.

Ранее редакция сообщала о том, что на каких специалистов в Новосибирской области сейчас самый высокий спрос.