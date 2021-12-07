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Покупатель «Сибсельмаша» готовит стратегию развития промышленной площадки

  • 07/12/2021, 13:50
Автор:
Новости Новосибирска
Но инвесторы, которые на нее зайдут, пока не называются.

— У нас была предварительная рабочая встреча с покупателем промышленной площадки АО НПО «Сибсельмаш» (ООО «Меркас». — Ред.). Договорились о том, что на следующей неделе более конкретно и предметно поговорим по вариантам освоения площадки, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что площадка непростая в плане энергетики и транспортного обслуживания.

— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркнул Гончаров. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой стороны, наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.

Новости Новосибирска

Продажу «Сибсельмаша» признали законной

Глава регионального Минпромторга заявил, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка. Опыт по такой трансформации в регионе уже есть, а федеральное законодательство позволяет развивать такие парки, привлекая субсидии для резидентов и управляющих компаний на техприсоединение, приобретение нового оборудования, лизинг и т. д. Все эти варианты будут прорабатываться.

— Сейчас инвестор взял паузу, чтобы подготовить свое видение по энергетике, водоснабжению и водоотведению. Это важная часть проекта, без которой мы не сможем двинуться дальше. Этими вопросами будет интересоваться любой субъект, который захочет зайти на площадку, — уверен Гончаров.

Заместитель губернатора Сергей Семка потенциальных инвесторов, которые будут заходить на НПО «Сибсельмаш», назвать отказался, отметив, что они еще рассматриваются.

— На всю территорию «Сибсельмаша», а также площадки, расположенные на прилегающих территориях, например на 2-й Станционной, нужно смотреть комплексно, чтобы не «запереть их развитие», — пояснил Семка. — Кроме того, комплексно нужно подходить к восстановлению и развитию инженерной инфраструктуры площадки. Она в принципе привлекательна. Там ранее планировал размещаться АО «Салаватстекло». Мы привлекали к поиску резидентов «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», но потом этот процесс приостановили. О каком-то потенциальном инвесторе пока рано вести речь.

Для «Сибсельмаша» будут искать инвесторов для развития производственной площадки

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До минувшего года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

На улицу Станционная сейчас выводится трафик из центра города через четвертый мост, движение по которому концессионер планирует запустить в 2022 году. Ранее неоднократно обсуждались предложения о переносе «Сибсельмаша» за пределы города и развитии на промплощадке жилищного строительства.

Фото  с сайта ОАО «НПО «Сибсельмаш»

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибсельмаш производство инвестиции


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