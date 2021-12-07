Покупатель «Сибсельмаша» готовит стратегию развития промышленной площадки

— У нас была предварительная рабочая встреча с покупателем промышленной площадки АО НПО «Сибсельмаш» (ООО «Меркас». — Ред.). Договорились о том, что на следующей неделе более конкретно и предметно поговорим по вариантам освоения площадки, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Он напомнил, что площадка непростая в плане энергетики и транспортного обслуживания.

— Сейчас это не просто промышленная зона, а практически центр города с активным транспортным трафиком. Это нужно принимать во внимание, и это предмет для переговоров, — подчеркнул Гончаров. — С одной стороны, у потенциального инвестора есть возможности и желание освоить площадку и придать ей новое содержание. С другой стороны, наши пожелания конкретны и предметны: на площадке должно сохраниться промышленное производство. Этот вопрос будет зависеть от возможности реанимировать производственные площадки, которые сохранились. Кроме того, на «Сибсельмаше» есть ряд производств, что уже развиваются.

— Сейчас инвестор взял паузу, чтобы подготовить свое видение по энергетике, водоснабжению и водоотведению. Это важная часть проекта, без которой мы не сможем двинуться дальше. Этими вопросами будет интересоваться любой субъект, который захочет зайти на площадку, — уверен Гончаров.

Глава регионального Минпромторга заявил, что область по-прежнему видит потенциал площадки в виде создания промышленного или индустриального парка. Опыт по такой трансформации в регионе уже есть, а федеральное законодательство позволяет развивать такие парки, привлекая субсидии для резидентов и управляющих компаний на техприсоединение, приобретение нового оборудования, лизинг и т. д. Все эти варианты будут прорабатываться.

Заместитель губернатора Сергей Семка потенциальных инвесторов, которые будут заходить на НПО «Сибсельмаш», назвать отказался, отметив, что они еще рассматриваются.

— На всю территорию «Сибсельмаша», а также площадки, расположенные на прилегающих территориях, например на 2-й Станционной, нужно смотреть комплексно, чтобы не «запереть их развитие», — пояснил Семка. — Кроме того, комплексно нужно подходить к восстановлению и развитию инженерной инфраструктуры площадки. Она в принципе привлекательна. Там ранее планировал размещаться АО «Салаватстекло». Мы привлекали к поиску резидентов «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», но потом этот процесс приостановили. О каком-то потенциальном инвесторе пока рано вести речь.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находится в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышает 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества предприятия «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было. До минувшего года. В торгах, состоявшихся осенью 2020 года, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

На улицу Станционная сейчас выводится трафик из центра города через четвертый мост, движение по которому концессионер планирует запустить в 2022 году. Ранее неоднократно обсуждались предложения о переносе «Сибсельмаша» за пределы города и развитии на промплощадке жилищного строительства.