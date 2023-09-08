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Покупатели пожаловались на экс-арендатора Большой Медведицы в полицию Новосибирска

  • 08/09/2023, 14:49
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Покупатели пожаловались на экс-арендатора Большой Медведицы в полицию Новосибирска
Они заявляют, что компания, получившая оплату за товар, не исполняет обязательства перед клиентами.

— В 2022 году мы заказали в компании «Амарш», расположенной в ТВК «Большая медведица», лестницу. Выбор был сделан неслучайно. Мы изучили предложения на рынке и увидели, что «Амарш» давно является арендатором в ТВК, предлагает товар, который можно не только посмотреть, но и потрогать. В итоге внесли 70% предоплату, срок изготовления заказа — 60 дней. Однако до сих пор не можем его получить, — рассказала редакции новосибирская предпринимательница Алина Атланова.

По ее словам, руководители компании либо рекомендуют перезвонить, отвечая, что к производству заказа еще не приступили, либо вообще не выходят на связь.

— Столкнувшись с такой ситуацией и не получив ни заказ, ни деньги, я выяснила, что мы не единственные пострадавшие от действий компании. Через сайты отзывов о компаниях мы нашли других покупателей. Судя по полученной информации, часть из них делали покупки в ООО «Амарш» как физлица, часть — как предприниматели или юрлица. Средняя стоимость покупки — 0,5 млн рублей, — рассказывает собеседница редакции. — Мы сделали скрины отзывов покупателей на июль 2023-го (Имеются в распоряжении редакции. — Ред.). У некоторых покупателей борьба за возврат денег идет уже несколько лет.

По ее словам, в судах сейчас рассматриваются 11 исков к компаниям, связанным общими собственниками: ООО «Марш Проект», ООО «А Марш», ООО «Амарш», ООО «Амарш Плюс», с общей суммой около 8 млн рублей. Часть компаний уже ликвидирована. Документы о покупке изделий в «Амарш Плюс», «Марш Проект», «Амарш» редакции предоставили другие пострадавшие. Они сообщили, что также делали покупки в ТВК «Большая Медведица».

По данным Seldon.Basis, гендиректор и собственник компании ООО «Марш Проект» — Станислав Хомлянский (Фигурирует в документах, предоставленных пострадавшими. — Ред.). Он входил в число собственников еще трех компаний с аналогичным названием, но разными ИНН и зарегистрированных в разных регионах. В одной из них собственником также была Светлана Кудинова, которая сейчас является владельцем и гендиректором ООО «А.Марш».  Сособственником компаний ООО «Амарш» и ООО «Амарш Плюс» является Полина Наумкина, которая фигурирует в чеке, предоставленном собеседником редакции. В отношении компании «Амарш» в настоящее время действуют 11 исполнительных производств на 3,7 млн рублей — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

— В настоящий момент «Амарш» съехал из ТВК «Большая медведица». На производстве, которое находится по адресу улица Солидарности, 2а в Пашино, никто не отвечает, — говорит Алина Атланова. — В середине августа мы написали заявление (Квиток о приеме заявления имеется в редакции. — Ред.) в полицию: отдел полиции №3 «Заельцовский» Управления МВД России по Новосибирску. В возбуждении дела полиция отказала. Кроме нас в августе написали заявление еще несколько человек. На протяжении деятельности этой компании иски в полицию пострадавшими подаются регулярно. Нам почти каждый день звонят новые покупатели компании, и эта история дополняется. Мы планируем обращаться в прокуратуру, чтобы все-таки на это дело обратили внимание правоохранительные органы и провели полноценную проверку всех фактов. Также в середине августа мы подали иск в Заельцовский суд города Новосибирска (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.).

Пострадавшая подчеркнула, что несколько лет полиция отказывалась возбуждать дела по таким заявлениям, объясняя это тем, что речь идет о гражданско-правовых отношениях. В итоге компания продолжала работать — и появлялись новые клиенты, оплаченные заказы которых не исполнялись.

— Есть основания полагать, что действия компании — хорошо продуманная мошенническая схема либо уникальная бизнес-модель, но устанавливать факты и делать заключения должна полиция, — говорит Атланова.

Мошенничество в Новосибирске,

Суд признал виновным в мошенничестве изготовителя мебели в Новосибирске

Собеседница редакции подчеркивает, что это не первый случай, когда покупатели компаний, расположенных в торговых центрах Новосибирска, оказываются без заказанного товара и без денег. Как сообщала прокуратура Новосибирской области, в марте 2023 года в Новосибирске закончили расследование дела о компании FORMAT MK, клиенты которой не дождались установки оплаченных кухонных гарнитуров и шкафов-купе. Предприниматель открыл офис в ТЦ «Речной», где принимал заказы клиентов на изготовление корпусной мебели. В результате он заключил 12 договоров, обязательства по которым не исполнил. Ущерб составил от 48 тысяч до 436 тысяч рублей. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Его рассматривал Октябрьский районный суд, который в июле вынес приговор: Иван Вятчинин был признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Об этом сообщала пресс-служба суда. Суд частично удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на сумму 134 778 рублей. Вину подсудимый не признал.

В 2022 году в СМИ также попала история про клиентов салона напольных покрытий, который тоже находился в ТВК «Большая медведица».

Алина Атланова высказала редакции свое мнение о том, почему такие схемы работают много лет и безнаказанно:

— Есть много факторов, но ключевых два:

  1. Наличие точки в достойном торговом центре с высокой проходимостью и частичное исполнение заказов.

  2. Полиция не рассматривает по таким делам всю ситуацию в комплексе: прошлый опыт участников бизнеса, смену юрлиц, выборочное отражение доходов, наличие однотипных прецедентов по судам, общее количество пострадавших и т.д.

На момент публикации редакции не удалось дозвониться до собственников компаний, которые фигурируют в обращении Алины Атлановой и других пострадавших. Светлана Кудинова взяла трубку, но после того, как корреспондент Infopro54 представился, бросила ее с емким высказыванием. После этого телефон был постоянно занят. Полина Наумкина и Станислав Хомлянский на имеющиеся в редакции номера, указанные в документах пострадавших, не отвечали. Если после выхода статьи они будут готовы прокомментировать свою точку зрения на ситуацию, то редакция готова ее опубликовать.

Ранее редакция рассказывала о том, что собственники апартаментов под Ялтой неожиданно получили уведомления о сносе. Среди них есть и новосибирцы. 

Фото freepik — bilanol  

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Марш Проект АМАРШ Алина Атланова


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