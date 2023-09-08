Владимир Женов: вся экономика остро почувствовала, как нужна финансовая сфера

По словам президента Новосибирского банковского клуба и председателя совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, вице-президента МАРП Владимира Женова, вся экономика на сегодняшний день остро почувствовала, как нужна финансовая сфера. При этом она все же смогла достойно пережить проблемы, связанные с ковидом и спецоперацией, и показала свою устойчивость.

Эксперт отметил, что число банков не только сохранилось, но и расширяется, в первую очередь за счет финансовых цифровых платформ. Однако населению, как и прежде, катастрофически не хватает стандартных банковских услуг.

— Говоря о проблемах работников финансовой сферы, могу сказать, что они огромны. Из банков деньги ушли, а работа осталась: очень напряженная работа. Это приводит к эмоциональному выгоранию, большой волатильности кадров… Более того, если раньше очень многие хотели работать в банках, то сейчас, увы, финансовая сфера, по последним данным, в лучшем случае на пятом месте по пожеланиям абитуриентов. Но банки всё равно нужны, и никакая цифровизация не заменит клиентоориентированности и персонализации клиентских отношений, — добавил Владимир Женов в беседе с изданием ЧС-Инфо.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще жаловаться на навязанные финансовые услуги.