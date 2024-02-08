Новосибирские учёные вырастили мини-мозг для изучения мутаций

Ученые вырастили органоиды идентичные тканям мозга человека. На них будут изучать генетические принципы умственной отсталости.

На данный момент ученые из Института цитологии и генетики СО РАН сосредоточились на изучении гена CNTN6 и его участков, известных как HAR, которые играют важную роль в регуляции раннего развития мозга.

― Для изучения их роли в нейрогенезе человека исследователи удалили из генома клеток участки, содержащие HAR, и вырастили из них церебральные 3D-органоиды, другими словами мини-мозги, ― говорится в сообщении.

Сейчас, в ходе проекта, команда исследователей хочет более детально изучить и описать, как «выключение» каждого элемента влияет на процесс нейрогенеза, а главное как влияет на умственную отсталость. Все работы проводятся в рамках гранта.

― На данном этапе это преимущественно фундаментальная наука, ― подчеркнула Татьяна Шнайдер, глава команды исследователей.

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