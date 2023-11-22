Полицейские нашли клад с гашишем в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске транспортные полицейские обнаружили почти 50 тайников с гашишем. Закладки были замурованы вдоль железной дороги рядом с крупным жилмассивом в Ленинском районе.

― Задержаны двое 24-летних подозреваемых. Уроженцы Иркутской области, проживающие сейчас в Новосибирске, приобретали запрещенные вещества для личного употребления в нелегальном интернет-магазине, а затем откликнулись на предложение о работе закладчиками, ― прокомментировали в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Транспортные полицейские тщательно обследовали местность рядом с железной дорогой и выпотрошили 46 тайников с гашишем общей массой почти 40 граммов.

В отношении сибиряков возбуждено уголовное дело. На время следствия они заключены под стражу.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском СИЗО от передозировки наркотиками скончался арестант.