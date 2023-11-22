В зоне СВО погиб боец Михаил Голуб из Новосибирской области

23 ноября в регионе простятся с 49-летним Михаилом Голубом, погибшем в зоне СВО. Михаил был командиром танка. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

С 2009 года у сибиряка был подписан контракт. Он участвовал в боях на передовой с самого начала СВО.

По специальности Михаил был каменщиком-штукатуром. Участвовал в первой чеченской компании. Героически погиб 12 ноября.

Церемония прощания состоится завтра, 23 ноября, в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Напомним, что боец из Новосибирской области 22-летний Никита Нечаев погиб в ходе СВО. В августе этого года ушел добровольцем в зону СВО. Там был разведчиком-наводчиком в дивизии ВДВ.

Ранее редакция сообщала о том, что второкласснице из Новосибирска вручили орден Мужества за погибшего на СВО отца.