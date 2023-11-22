Представитель Генпрокуратуры рассказал о терроризме студентам НГУ

Актуальная проблема профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде стала поводом для серьезного разговора представителя Генпрокуратуры России со студентами НГУ.

― В ходе мероприятия учащиеся узнали положения законодательства о противодействии экстремистской и террористической деятельности, основания привлечения к уголовной ответственности за совершение таких деяний, ― рассказали в ведомстве.

Было заметно, что слушателей очень волнует поднятая тема. Демешин открыто ответил на вопросы студентов и даже дал несколько советов на тему безопасности в Интернете.

Ранее редакция рассказывала, что в алтайском вузе сотрудники ФСБ задержали 20-летнего террориста, который вербовал в свои ряды одногруппников.