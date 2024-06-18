Затор на дороге пытались урегулировать с помощью пистолета в Новосибирске

В Новосибирске несколько человек не могли поделить очередность проезда по улице около паспортного стола в Октябрьском районе. Как аргумент, один из них достал пистолет.

— Конфликты водителей возле паспортного стола Октябрьского района происходят постоянно из-за припаркованных автомобилей и сложности проезда, — уточнил очевидец событий в паблике АСТ-54.

На видео несколько машин не могут разъехаться на дороге. Беседу с одним из водителей ведет на вид пожилой мужчина, однако автомобилист хватает его за грудки. Из машины напротив выходит мужчина в одежде цвета хаки и, достав пистолет, а затем передернув затвор, идет к спорщикам.

Чем закончилась ситуация, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что за стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию.