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«Вызвал жрицу любви и пил с ней»: что известно о стрелке, который ранил участкового в Новосибирске

  • 10/11/2023, 14:59
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Что известно о стрелке, который ранил участкового в Новосибирске
Арестованный 45-летний житель города раньше сам служил в полиции.

Новосибирец, устроивший стрельбу по полицейским, сам служил в органах. До пенсии не доработал, а на момент случившегося сообщил правоохранителям, что нигде не трудоустроен.

Напомним, ЧП произошло на улице Станиславского 7 ноября.

― Проживал в квартире отца, который раньше являлся высокопоставленным полицейским. В ту ночь вызвал проститутку, они много выпили и Василий* уснул. Женщина хотела покинуть жилище, но не смогла, поэтому вызвала наряд полиции. Когда приехала группа, то якобы заложница не смогла открыть дверь. Пришлось вызывать хозяина. Картина там была впечатляющая. Жрицу любви сильно тошнило и рвало, а клиент спал. Отец пытался его разбудить, а тот сразу подскочил и схватился за оружие, ― рассказал Infopro54 источник в МВД региона.

Палить пьяный мужчина начал без разбору. Одна пуля попала в плечо участковому. От серьезного ранения спасла зимняя куртка.

По факту покушения на жизнь сотрудника следователи СК возбудили уголовное дело. Стрелок арестован.

― В настоящее время следователи СК проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств нападения на сотрудников полиции, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

*Имя изменено.

Фото: СК по Новосибирской области/соцсети

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : участковый стрельба Станиславского МВД


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