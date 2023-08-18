Полицейский оказался замешан в преступной схеме с мигрантами в Новосибирске

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отделения по вопросам миграции отдела полиции и трех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Бывший сотрудник полиции обвиняется по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции». По статье за организацию привлечены еще трое жителей Новосибирска, — говорится в сообщении.

По данным следователей СК, бывший сотрудник полиции регулярно через посредника получал от владельца кафе в Железнодорожном районе вознаграждение за игнорирование фактов нарушения миграционного законодательства. Соответственно никакой работы по устранению нарушений не проводилось и протоколы не составлялись.

Правоохранители подсчитали, что общая сумма такого левого заработка составила 900 тысяч рублей.

Также этот же сотрудник помогал черной фирме зарабатывать на нелегал. Сам, конечно, тоже был не обижен в гонораре.

— Он подыскивали мигрантов, допустивших нарушение постановки на учет по месту пребывания, которые готовы были за денежное вознаграждение приобретать документы, дающие им право временного пребывания в Российской Федерации. Обвиняемые принимали у них необходимые для регистрации документы и через посредника передавали их сотруднику полиции, который используя свое служебное положение, вносил в информационные базы МВД России недостоверные сведения о постановке на учет, — рассказали подробности в СК по Новосибирской области.

Следователями собраны все доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.