Полицейский в отпуске пошел в магазин и поймал грабителя в Новосибирске

Капитан полиции Дмитрий Логунов задержал грабителя на улице Учительская в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Капитан, выходя из магазина, увидел, как из торгового зала выбежал мужчина, за которым гнался продавец. Полицейский сразу догадался, что произошло преступление и присоединился к погоне.
Сотрудник хоть и находился в отпуске, но был в хорошей физической форме, поэтому не оставил преступнику шанса избежать наказания. Дмитрий Логунов догнал грабителя, скрутил его и дождался приезда оперативной группы.
— Выяснилось, что злоумышленник похитил из магазина продукты питания и средства гигиены. Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Задержанным оказался уже знакомый полицейским 37-летний житель Ленинского района. Его уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности.
Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело и избрана подписка о невыезде. А вот бравого капитана ждет поощрение от начальника Управления МВД России по Новосибирску, когда он выйдет из своего заслуженного отпуска.
Ранее редакция сообщала о том, что грабителя-кофемана задержали полицейские в Новосибирске.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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