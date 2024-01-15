Полицейский в отпуске пошел в магазин и поймал грабителя в Новосибирске

Капитан полиции Дмитрий Логунов задержал грабителя на улице Учительская в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Капитан, выходя из магазина, увидел, как из торгового зала выбежал мужчина, за которым гнался продавец. Полицейский сразу догадался, что произошло преступление и присоединился к погоне.

Сотрудник хоть и находился в отпуске, но был в хорошей физической форме, поэтому не оставил преступнику шанса избежать наказания. Дмитрий Логунов догнал грабителя, скрутил его и дождался приезда оперативной группы.



— Выяснилось, что злоумышленник похитил из магазина продукты питания и средства гигиены. Общая сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался уже знакомый полицейским 37-летний житель Ленинского района. Его уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело и избрана подписка о невыезде. А вот бравого капитана ждет поощрение от начальника Управления МВД России по Новосибирску, когда он выйдет из своего заслуженного отпуска.

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