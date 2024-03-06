Полицейский-хакер пойдет под суд за взлом федеральной системы ГИБДД в Новосибирске

Хакер в погонах хотел усовершенствовать систему, но что-то пошло не так.

Сотрудник ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области являясь региональным администратором специального программного обеспечения, вопреки интересам службы создал компьютерную программу, которая позволила незаконно осуществлять неоднократный подбор государственных регистрационных знаков для транспортных средств.

41-летний Даниил К. в рабочее время проводил эксперименты с сервисом специального программного обеспечения Федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России. Полицейский написал код, с помощью которого в программе появилась кнопка «Вернуть ГРЗ». Мысль о нововведении у него появилась в связи с наличием изъянов программного обеспечения, недостатка в частности утилизации неиспользованных госномеров.

― В случае, если сервис «зависает» или инспектор допустил ошибку при заполнении заявления, государственный регистрационный знак подлежит утилизации. Себестоимость данного комплекта – около 500 рублей. Таким образом, при каждой такой ошибке, возникает ущерб бюджету Российской Федерации, ― пояснил свои действия сотрудник ГИБДД.

Но при этом взломщик программы не учел, что вмешивается в федеральную и защищенную законом сеть с персональными данными миллионов автовладельцев. Кроме того, наличие изобретенной им функции внесло бы коррупционную нотку в сам процесс регистрации транспортных средств. Ведь с помощью волшебной кнопки стало бы возможным путем подбора и многократных сбросов получать нужные номера, тем самым обойти систему случайной выборки чисел, присеваемых при государственной регистрации.

Все эти сомнительные манипуляции сотрудника вовремя притормозили следователи СК.

― Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД России по Новосибирской области. Он обвиняется создании и использовании компьютерной программы, предназначенной для модифицирования компьютерной информации. В результате преступных действий должностного лица допущены неправомерные изменения в федеральном сервисе, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Сейчас уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в суд для рассмотрения по существу.