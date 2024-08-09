Полиция ищет воров, укравших инструменты на 250 тысяч рублей в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска, на улице Военной, ранним утром произошла кража инструментов. Ущерб составил более 250 тысяч рублей.
Преступники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, и полиция уже начала их поиски. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».
Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь в расследовании. Любая информация о подозреваемых может оказаться важной для следствия.
Ранее редакция сообщала о том, что любовь к мимимишности обернулась для жителя Новосибирска уголовным делом.
Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
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