Полиция ищет воров, укравших инструменты на 250 тысяч рублей в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска, на улице Военной, ранним утром произошла кража инструментов. Ущерб составил более 250 тысяч рублей.

Преступники попали в поле зрения камер видеонаблюдения, и полиция уже начала их поиски. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Правоохранительные органы обращаются к жителям города с просьбой помочь в расследовании. Любая информация о подозреваемых может оказаться важной для следствия.

Ранее редакция сообщала о том, что любовь к мимимишности обернулась для жителя Новосибирска уголовным делом.