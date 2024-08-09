Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал пескобазы на берегу Оби

Свое отношение к пескобазам расположенным в черте города на берегу Оби высказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

— Раньше это казалось экономически оправдано, но сегодня новосибирцы хотят видеть не промзону, а продолжение набережной, — заявил Кудрявцев.

По его словам, на месте пескобаз необходима современная парковая территория, которая станет продолжением «Михайловской набережной».

— Мы ищем возможность переноса пескобаз, обеспечивающих материалами дорожную отрасль, — подчеркнул мэр. — В этом вопросе нас поддерживают и природоохранные ведомства. Будем двигаться этим курсом, последовательно превращая берег Оби в доступную благоустроенную территорию.

На днях общественник Евгений Митрофанов сообщил, что Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользование провело проверку участка водоохранной зоны и акватории реки Обь и обнаружило навалы песка и щебня. В управлении подчеркнули, что это является нарушением Водного кодекса РФ.

— Лицам, распоряжающимся данной территорией, объявлены предостережения о недопустимости нарушений.. В случае неустранения нарушений материалы выездного обследования будут направлены в прокуратуру, — говорится в ответе ведомства на запрос общественника.

Напомним, весной на пресс-конференции Анна Терешкова, которая на тот момент занимала пост зам-мэра Новосибирска, сообщала, что мэрия была вынуждена продлить договоры аренды с компаниями, которые занимаются добычей и складированием песка в черте города. Она также отмечала, что муниципалитет в лице Горзеленхоза планирует подавать на земельную комиссию предложение о резервировании участков, которые занимают пескобазы, под муниципальные нужды. Как только будет принято решение на комиссии, земельщики должны будут расторгнуть договоры с арендаторами, заявляла Терешкова. Она не исключила, что арендаторы пойдут в суды, но уверена, что это не скажется на реализации проекта по продлению Михайловской набережной до Заельцовского парка.

— Очень рада, что проект, который мы начинали с бизнесом продолжается!!! — написала в телеграм-канале сегодня Анна Терешкова. — Все жители этого района и города ждут переноса пескобаз, а бизнесмены пообещали за свой счет разработать концепцию набережной и представить ее на обсуждение горожан! Очень ждем! Город должен быть повернут к нашей великой Оби!

Перевалка песка в пределах города осуществляется на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что замминприроды Новосибирской области назначен бывший межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов.