В Новосибирске начался суд над экс-зам начальника МВД города Захаровым

В Центральном районном суде Новосибирска начался процесс над бывшим заместителем начальника УМВД Новосибирска Александром Захаровым. Полицейскому вменяют два эпизода мошенничества, связанных с владельцем подпольного казино.

По версии следствия, используя свое служебное положение, будучи в системе органов МВД, но реально не обладая такими полномочиями, Захаров обещал коммерсантам общее покровительство и попустительство, а также осуществление незаконного бездействия – нерегистрацию и непроведение проверок в игорном заведении. Он обещал предупреждать о предстоящих проверках их заведения, покровительство в непривлечении коммерсантов к уголовной ответственности. Получая от владельцев подпольного клуба деньги, он уверял их, что отдает гонорар другим полицейским, чтобы те не возбуждали против коммерсантов уголовные дела и не проводили проверок игорного заведения.

— За два периода времени Захаровым были получены денежные средства в размере 1 миллион 925 тысяч рублей, — сообщили в суде.

Обвинительное заключение было оглашено сегодня, 9 августа. Следующее судебное заседание назначено на 23 августа.

Напомним, подполковника полиции взяли под стражу в декабре прошлого года. Его обвиняли во взятках и крышевании подпольного покерного клуба. Как выяснили журналисты Infopro54, речь идет о подпольном покерном клубе «Озеро», хозяином которого является замдиректора ТГУ Сергей Салишев. Юрист открыл заведение в апреле 2022 года и сам набрал персонал. Игорное заведение располагалось в двухэтажке на Тополевой без всяких опознавательных вывесок и рекламы. По иронии судьбы в этом же здании находятся ребцентры по лечению всякого рода зависимостей.

Салишев был задержан и взят под стражу в конце октября 2023 года. Он и сообщил следователям о причастности подполковника Захарова к безмятежной деятельности казино.

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