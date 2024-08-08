Любовь к мимимишности обернулась для жителя Новосибирска уголовным делом

Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела из-за своей слабости к мягким игрушкам. Сибиряку вменяют кражу 20 плюшевых зверушек на сумму более 30 тысяч рублей.

По данным следствия, Евгений Ефименко обносил автоматы с мягкими игрушками и деньгами, оставленными там детьми, в торговом центре «Виктория». Оттуда он стащил 20 плюшевых животных, стоимостью 200 рублей за штуку. Поохотиться на мягких зверушек ему удалось в ТЦ «Рассвет» и супермаркетах «Мария-Ра», «Ярче» и «Пятерочка».

Любовь к мимимишности для новосибирца обернулась уголовным делом.

— Ефимов обвиняется в краже с незаконным проникновением. В ближайшее время дело будет рассмотрено Калининским районным судом, — сообщили в суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области таксиста обвинили в пропаже детских игрушек. вещи, которые привез водитель Яндекс.Такси к общежитию в Искитиме, чудесным образом исчезли.