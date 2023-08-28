Разработка «Ростелекома» позволит выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии

— «Ростелеком» давно вышел за рамки традиционного телеком-оператора. Проекты, которые мы разрабатываем, находятся на стыке телеком-отрасли, ИТ-решений и инженерных продуктов в самых разных областях жизни: здравоохранении, образовании, энергетике, обрабатывающей промышленности, — сообщил на пресс-подходе в рамках форума «Технопром-2023» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Новые технологии компания презентовала на своем стенде на форуме.

К примеру, решения для медицинской сферы представляют из себя единую цифровую платформу, в которую включен набор продуктов, необходимых для здравоохранения.

— Эти решения позволяют автоматизировать важную часть нашей жизни — заботу о здоровье. В набор продуктов входят лабораторные навигационные системы; решения по автоматизации работы скорой помощи и медицины катастроф, позволяющие ускорить процесс оказания экстренной помощи от приема звонка до оформления отчетной документации, — пояснил Николай Зенин. — Есть интересные решения в области радиологии, в том числе для проведения онкоисследований. Программные продукты на базе ИИ позволяют увеличить точность исследований на ранних стадиях, а также определять патологии, что является ключевым фактором успешного лечения заболевания.

Технологии для здравоохранения «Ростелеком» планирует внедрить в Новосибирской области. Речь идет об автоматизации с помощью ИИ работы скорой помощи и организаций медицины катастроф, а также скрининговых исследований. Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и губернатор региона Андрей Травников в рамках «Технопрома-2023» подписали соглашение по цифровизации здравоохранения области, направленной на повышение качества жизни жителей региона.

Еще один блок решений, разработанных и представленных компанией на «Технопроме-2023», касается элементов «умного» города. Это продукт, находящийся на стыке систем городского освещения и развития зарядной инфраструктуры для электромобилей.

— Система управления уличным освещением имеет ряд расширений на смежные сервисы. Когда мы проводим модернизацию систем освещения в рамках энергосервисных контрактов или концессий, то мощность потребления электроэнергии снижается до 70%, то есть мы можем на этих линиях разместить станции для зарядки электромобилей. Система сама регулирует мощность, которую можно подать на эти зарядные устройства, в зависимости от прямой нагрузки, — пояснил Николай Зенин.

По его словам, речь идет об устройствах для медленной зарядки автомобилей, которые можно устанавливать во дворах, а также на второстепенных улицах, чтобы жители заряжали автомобили в ночной период или во время работы. Кроме того, система управления уличным освещением позволяет регулировать подсветку нерегулируемых пешеходных переходов при появлении пешеходов, что снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Как пояснил собеседник редакции, городские и областные власти сейчас рассматривают различные варианты модернизации уличного освещения. В случае объявления конкурса на выполнение этих работ «Ростелеком» намерен в нем участвовать.

К элементам «умного» города также можно отнести системы интеллектуального видеонаблюдения, которые «Ростелеком» постоянно развивает и совершенствует.

— Сегодня это очень востребованный сервис, так как позволяет контролировать общественную безопасность в городе, отслеживать работу коммунальных служб, уборку улиц, вывоз мусора, помогает искать пропавших людей, а также тех, кто находится в розыске, контролировать массовые мероприятия, ситуации, связанные с драками, оставленными вещами, наличием оружия и так далее, — перечислил Николай Зенин. — Для оптимизации этого процесса важно, чтобы количество видеоисточников, включенных в систему безопасности и создающих большую картинку, было максимальным. Опыт крупных столичных городов показывает, что включение в систему видеоаналитики камер домофонов резко сокращает количество преступлений в подъездах.

Собеседник Infopro54 пояснил, что «Ростелеком» ведет работу с органами власти, правоохранительными и коммерческими структурами Новосибирской области для увеличения количества источников получения видеоаналитики, включенных в единую сеть. Николай Зенин подчеркнул, что базы данных, полученные за счет этого сервиса, могут быть интересны разным заказчикам: при определении пассажиропотока на остановках — для планирования движения общественного транспорта, оценке потока покупателей в ТРЦ, анализа дорожных пробок и так далее.