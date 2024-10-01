За несуществующие бани новосибирцы заплатили строителю-мошеннику более 1,2 млн

Житель Новосибирской области попал под суд за мошенничество в сфере строительства. Предприимчивый сибиряк собрал с односельчан деньги, пообещав построить им новые бани, но обманул их.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по ноябрь 2023 года мужчина предлагал потерпевшим построить бани, застеклить лоджии и отремонтировать окна. При этом он взял с заказчиков предоплату до 100% стоимости работ, которые в последующем не выполнил.

Жертвами строителя-афериста стали 8 человек, с которых ему удалось собрать более 1,2 миллиона рублей.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в Мошковский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что начальница Коченевского отделения банка попала под суд за мошенничество. Женщина уговаривала клиентов брать кредиты и забирала эти деньги якобы в долг. На доверчивых сибиряках банкирше удалось «заработать» более 15 миллионов рублей.