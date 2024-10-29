Цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев

Жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются на засилье нелегальной торговли, которую ведёт цыганская община. Женщины устроили мини-рынки в тех же локациях, где ранее продавали фрукты их предшественники — выходцы из Средней Азии. По словам местных жителей, ассортимент уличных торговок составляют вещи сомнительного происхождения, а деятельность ведётся незаконно, без получения необходимых по закону разрешений.

— Знакомая купила у них куртку, стала вся чесаться, долго не могла понять, отчего чесотка, после, как разрезали подклад, там полно клеща бельевого, — рассказала Atas.Info жительница Хилокского микрорайона Екатерина Позднякова. — Этому товару лет 30 уже. Со свалок барахолки, ещё той, которая на улице работала. Хранят непонятно как, отсюда и клещи, блохи, чесотка, — добавила другая сибирячка Марина Морская.

По просьбе местных правоохранители совместно с сотрудниками районной администрации недавно провели здесь рейд. У продавцов-нарушителей изъяли товар, составили протоколы. Но уже на следующий день цыгане как ни в чем не бывало снова разложили товар на деревянных ящиках.

Новосибирцы опасаются, что следующим шагом представители цыганской диаспоры может стать распространение запрещённых веществ. А следом и повторение сценария челябинского Коркино, где местные устроили массовые погромы после зверского убийства цыганами женщины-таксиста. В то же время жители Хилокского жилмассива отмечают, что между ними и представителями цыганской диаспоры пока никаких конфликтов не было.

В теории проблему с незаконной торговлей можно решить оперативно и кардинально. Для этого достаточно соответствующих действий со стороны участкового. Однако, по словам местных активистов, в районном отделе полиции серьёзный кадровый дефицит. В первую очередь, не хватает участковых и сотрудников ППС.

Кроме того, в отличие от гостей из ближнего зарубежья, подавляющее большинство цыган родилось в России и имеет гражданство РФ. А потому и привлечь их к ответственности за нарушения миграционного законодательства нельзя.

Ранее редакция сообщала о массовой драке между жителями дома на улице Выборной и компанией пьяных цыган. По словам очевидцев побоища, вернувшаяся с дачи семья высаживала у подъезда четверых детей из Mazda, чем помешала цыганам на LADA проехать по двору. Словесная перепалка между водителями в считанные секунды переросла в драку, к которой подключились как защитники одного мужчины, так и заступники второго. В ход пошли не только кулаки, но и дачные овощи, а так же доски от клумб, которыми вооружились представители диаспоры.