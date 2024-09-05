Полиция раскрыла законспирированное казино в Новосибирске

Восемь человек, обвиняемых в организации подпольного казино и проведении незаконных игр, предстали перед судом в Новосибирске.
Организатор преступной деятельности – 41-летний житель Новосибирска, который привлек к проведению азартных игр семь женщин в возрасте от 22 до 40 лет.
Казино находилось в помещениях домов N1 по ул. Вокзальная Магистраль и N66 по ул. Гурьевская. Оно работало под видом букмекерской деятельности «Спортбет».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято свыше 60 единиц оборудования, в том числе флэш-накопители, при помощи которых осуществлялась игорная деятельность, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция закрыла казино в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области.
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