«Поздравляю диаспору с победой»: МВД увольняет гаишника Гусева, оправданного за смерть азербайджанца Векила Абдуллаева

Громкая история честного гаишника из Мошковского отдела Госавтоинспекции продолжает набирать обороты. После наших публикаций ситуацию с выживанием сотрудника из системы МВД, а также угроз со стороны диаспоры взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. На недолгое время руководство оставило Александра Гусева в покое. Взамен начальники потребовали перестать общаться с журналистами и не обжаловать в суде несправедливые дисциплинарные взыскания. Прошло несколько месяцев. Гусев так и не научился прогибаться под незаконные требования руководства, он продолжал нести службу на дороге, наказывать нарушителей.

А теперь Гусева и его напарников предупредили, что с 12 сентября они будут уволены.

Ранее мы рассказывали о том, какие события происходили с полицейским после восстановления на службе.

Последней каплей для руководства стало ДТП с участием сотрудницы местного отдела полиции, которое он оформил вполне законно и отказался покрывать коллегу.

«Твоя карьера в моих руках»

30 августа Александр Гусев заступил на дежурство и в первые же минуты ему позвонила начальница из кадрового подразделения местного отдела полиции Екатерина. Она сообщила, что попала в ДТП и попросила приехать и оказать ей помощь.

― Через несколько минут мне позвонил мой знакомый, который сообщил, что в машину его сына въехала сотрудница полиции. Я выехал на место на улицу Советскую. Там было видно, что произошло ДТП. Изначально сотрудница на месте призналась, что двигалась задним ходом и совершила ДТП. При этом авария была непростая, я предложил медицинскую помощь, женщина держалась за голову, но она отказалась от скорой. Я опросил вторую пострадавшую сторону, сотрудника магазина, в автомобиль которого въехала Екатерина. Он сказал, что понимает все, что это работница полиции, но надо все оформлять по закону. Я ответил, что по-другому и не умею. Начал делать необходимые замеры для оформления, и коллега обратилась ко мне с просьбой осуществить служебный подлог, сделать ее не виноватой в ДТП и оформить так, что якобы машина потерпевшего сама скатилась на ее автомобиль. Я пояснил, что такими делами я заниматься не буду, даже при всем уважении к ней. Это незаконно. Она расстроилась, что ей теперь придется машину чинить за свои деньги. Мы проехали в отделение ГАИ, оформили все документы я доложил начальнику о происшествии с участием сотрудницы полиции. Он сказал, что об этом случае не нужно никому докладывать больше. Тут же Екатерина припомнила, что в отношении меня ОРЧ СБ проводит проверку и теперь многое зависит от нее. Она сказала: «Твоя карьера в моих руках. Я буду решать уволить тебя или не уволить», ― рассказывает Гусев.

Простить такую несговорчивость начальница отдела кадров не смогла. Через пару дней, 2 сентября, она позвонила на мобильный Александру и буквально огорошила его своим заявлением.

― Она пояснила, что я уволен по отрицательным мотивам и на работу могу больше не приходить. Предложила мне приехать в отдел полиции, сдать нагрудный знак, жетон, служебное удостоверение. Я сказал, что сейчас не имею возможности приехать, но завтра утром все сдам начальнику ГАИ, ― продолжает свою историю полицейский.

На следующий день Гусев с утра позвонил начальнику и поинтересовался, когда можно приехать и сдать удостоверение.

― Он спросил: «Зачем?». Я ему все рассказал, и он уточнил, что я не уволен, стою в графике и должен сегодня выйти на ночное дежурство. В этот момент я понял, что Екатерина из возможного чувства мести решила меня дезориентировать, чтобы я не вышел на работу и можно было бы благополучно засчитать мне прогул, ― рассуждает автоинспектор.

В любом случае Гусев и его напарники уже отчетливо понимают, что им не дадут продолжить службу в МВД. Правда какой-либо внятной причины им до сих пор не обозначили. Хотя, в злоключениях Гусева есть еще один примечательный эпизод, который оперативники Службы безопасности главного управления очень сильно хотят превратить в уголовное дело.

Призрачные гонщики

3 июля в свой профессиональный праздник Александр Гусев со своими напарниками Станкевичем и Барановым находился на службе.

― В одном из сел Новосибирской области нами была замечена группа лиц, которая управляла питбайками, нарушала общественный порядок, ребята ездили без шлемов, да еще по встречной полосе. Было принято решение об остановке этих транспортных средств в количестве трех штук, но законное требование об остановке никто не исполнил. Они начали убегать от нас на этих питбайках, а мы попытались их преследовать. При преследовании была опасность, что произойдет ДТП, так как они подняли пыль. Мы старались соблюдать большую дистанцию и мотоциклы от нас в итоге скрылись, так как они знают в селе все переулки и закоулки. Далее мы подъехали к местному магазину и увидели один из этих питбайков. Водителя уже не было, он скрылся. Мы обошли вокруг и никого не нашли. Я подошел к питбайку, он был еще горячий и понимая, что он дальше будет также нарушать обесточил его. Ясно, что привлекать к ответственности тут было некого, и мы продолжили несение службы, уехав на трассу. Там я остановил киргизский автомобиль с признаками подделки документов и мы его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств и проведения экспертизы. Зайдя в отдел я от дежурного узнал, что произошло ДТП с несовершеннолетними в том поселке, где мы преследовали питбайки. Якобы от нашего преследования они перевернулись. Произошло это 10 минут назад. В это время мы уже ехали по трассе и физически не могли находиться в двух местах одновременно, ― вспоминает наш собеседник.

А после началось самое интересное. Появился рапорт от имени начальника уголовного розыска, где было сказано, что экипаж ГАИ Гусева преследовал питбайк и спровоцировал ДТП, а затем сотрудники бессовестно скрылись, не оказав помощь подросткам. На такой тревожный сигнал сразу отреагировало руководство ГАИ, приехала проверка.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли, тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― говорит Гусев.

А дальше случились уже более занятные события. В этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД.

― Они нам сразу объяснили, что в наших действиях присутствуют признаки преступления и что мы оставили в опасности детей. Мы сначала подумали, что нас с кем-то путают и начали задавать вопросы. Тогда ко мне подошел один из приехавших оперативников, от которого исходил четкий запах алкоголя и в нем я сразу узнал того самого гражданина Л, ― продолжает автоинспектор.

На замечание про запах сотрудник СБ отреагировал злобно, поэтому на беседу пригласил инспектора Станкевича.

― Капитану скрывать было совершенно нечего, он согласился пройти с оперативником для дачи объяснений. Они удалились на второй этаж, а я общался со вторым сотрудником ОРЧ СБ, который вел себя адекватно и грамотно. В уже обычной беседе этот человек мне пояснил: «Мы приехали сюда так поздно, потому что ты являешься врагом генерала, сильно много жалуешься». А чуть позже Станкевич мне рассказал, что гражданин Л просил его дать на меня заведомо ложные показания, так как им нужно наказать только меня. Если он откажется сотрудничать и давать нужные показания, то может готовиться к увольнению. Человека изначально стали запугивать расправой должностной. Капитан Станкевич, как честный сотрудник полиции, отказался меня оговаривать и предложил им назначить служебную проверку и все выяснить как было на самом деле, ― говорит Александр.

После этой встречи делом заинтересовался Следственный комитет. Станкевича и Баранова вызвали для объяснений. Им пояснили, что якобы родители юных мотоциклистов винят гаишников в неоказании помощи детям после ДТП и написали заявление. Для подтверждения слов экипажа следователи изъяли служебный видеорегистратор с автомобиля, который должен доказать невиновность полицейских.

― Я прошу вас опубликовать мою историю. Хочу, чтобы коллеги, которые честно и непредвзято исполняют свои обязанности, знали, как руководство МВД по Новосибирской области не любит честных и принципиальных сотрудников и любыми способами пытается уволить. Законно это или нет, им без разницы. Никогда не думал, что про своих придется когда-нибудь писать в СМИ и просить людей не из системы МВД мне помочь остановить беззаконие. То есть руководство МВД области, исполняя свои какие-то обиды, при таком огромном некомплекте сотрудников, спокойно увольняет троих человек. С результатами служебной проверки ОРЧ СБ нас знакомить никто не будет, это возможно только через суд. Поэтому мы не знаем даже точной формулировки и причины, за что мы уволены. В прохождении полиграфа в рамках этой проверки мне отказали, хотя я был готов все пояснить. Выражаю огромную благодарность следователям СК, которые не пошли на поводу у недобросовестных полицейских и не стали возбуждать против нас уголовное дело. На них есть надежда, что будет торжество закона. Спасибо вам, что вы как четвертая власть присутствуете в нашей жизни, освещаете события, не проходите мимо чужой беды и помогаете простым людям, которым больше и обращаться особо некуда. А еще хочу поздравить диаспору с их честной победой благодаря нечестным сотрудникам. Они добились того, что меня будут увольнять. Думаю, что сейчас они уже будут в курсе всего и скоро попытаются что-то предпринять, чтобы отомстить мне за события 2021 года, ― заканчивает свой рассказ еще пока действующий сотрудник ГАИ.

Александр пообещал, что планирует обжаловать увольнение в суде и готов восстанавливать свое честное имя. После ухода на пенсию он хочет заключить контракт с Минобороны и продолжит защищать свою Родину, но уже в рядах другой системы.

Редакция Infopro54 просит считать данную публикацию официальным обращением в ГУ МВД РФ по Новосибирской области и проверить факты, озвученные автоинспектором.

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