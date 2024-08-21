Полиция закрыла законспирированное казино в Новосибирске

В Новосибирске полицейские обнаружили и закрыли подпольное казино.
Оно находилось на улице Добролюбова.
Заведение работало круглосуточно и было хорошо скрыто от посторонних глаз. Информация о местоположении распространялась среди проверенных людей. В зале постоянно находился администратор, а помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения.
В ходе осмотра полицейские нашли и изъяли: 26 игровых компьютеров, более 110 тысяч рублей наличными, банковские карты, сим-карты, семь сотовых телефонов, сетевой видеорегистратор и Wi-Fi роутер.
– СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор женщине, проводившей незаконные азартные игры в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой п
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