Полиция закрыла законспирированное казино в Новосибирске

В Новосибирске полицейские обнаружили и закрыли подпольное казино.

Оно находилось на улице Добролюбова.

Заведение работало круглосуточно и было хорошо скрыто от посторонних глаз. Информация о местоположении распространялась среди проверенных людей. В зале постоянно находился администратор, а помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения.

В ходе осмотра полицейские нашли и изъяли: 26 игровых компьютеров, более 110 тысяч рублей наличными, банковские карты, сим-карты, семь сотовых телефонов, сетевой видеорегистратор и Wi-Fi роутер.

– СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор женщине, проводившей незаконные азартные игры в Новосибирске.