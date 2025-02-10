Полиция задержала женщину с крупной партией героина в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали 44-летнюю женщину с крупной партией героина — более 12 килограммов.

— Умысел на сбыт обвиняемая не смогла довести до конца, так как в феврале 2025 года была задержана сотрудниками полиции, наркотическое вещество было изъято из незаконного оборота, — говорится в прокуратуре региона.

Следствие полагает, что сибирячка приобрела наркотическое вещество у неизвестного лица с целью сбыта. После покупки она хранила наркотик у себя дома. В феврале 2025 года она была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские изъяли 13 кг «соли» из тайников наркокурьера под Новосибирском. Правоохранители также обнаружили сеть оптовых закладок.