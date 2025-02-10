«Сибстекло» планирует увеличить выручку на 22%

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) заявило о планах изготовить в 2025 году 910 млн стеклоизделий и увеличить выручку с 7 млрд до 8,5 млрд рублей (на 22% по сравнению с 2024 годом).

Генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор отметил, что спрос на стеклянную тару демонстрирует положительную динамику. Реализовать планы компания собирается благодаря дальнейшему облегчению стеклянной упаковки и внедрению цифрового двойника производства. Кроме того, предприятие сообщило о повышении отпускных цен.

— Рост ключевой ставки ЦБ влияет на всю цепочку поставок. Торговые сети договариваются с производителями о длительных отсрочках платежей за отгруженную продукцию, а те удлиняют сроки расчетов с нами. Для управления дебиторской задолженностью используем факторинг, что также закладываем в цены, — констатировал Антон Мор.

Напомним, в начале февраля 2025 года «Сибстекло» вышло на биржу с четвертым облигационным займом. Компания намерена привлечь 350 млн рублей. Средства эмитент планирует направить на пополнение оборотного капитала, для создания запасов сырья и готовой продукции, часть денег используют для дооснащения технологических линий оборудованием.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») — производитель стеклотары, работающий на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Входит в «РАТМ Холдинг». На данный момент на бирже обращаются три выпуска облигаций компании на 725 млн рублей. По данным финансового консультанта компании, ООО «Юнисервис Капитал», за 9 месяцев 2024 года компания произвела 605 млн единиц продукции, выручка составила 5,3 млрд рублей, чистый убыток — 213 млн рублей, доля на рынке СФО — 93%, на российском рынке стеклянной тары — 7%.

Ранее редакция сообщала, что «СЕЛЛ-Сервис» погасил дебютный облигационный выпуск. С помощью привлеченных инвестиций компания увеличила объёмы закупа товара, нарастила ассортиментную матрицу и расширила географию сбыта.