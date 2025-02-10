Сроки открытия пешеходной зоны на улице Ленина назвал мэр Новосибирска

С 10 февраля, после новогодних праздников в Новосибирске улица Ленина вернулась к обычной жизни. Впервые с ноября 2025 года на участке от площади Ленина до Советской можно увидеть автомобили. Однако продлится это недолго.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о решении полностью перекрыть участок самой популярной улицы города на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. План реализации проекта уже готов, в 2025 году планируется завершить разработку дизайн-проекта комплексного благоустройства и проектно-сметной документации.

— Начало работ по созданию проектно-сметной документации — 2026 год, может быть, конец 2025-го. Но реально к работам мы приступим не ранее 2026 года. Очень большая работа предстоит, но такая знаковая улица нашему городу нужна, — заявил Максим Кудрявцев на «Радио России».

Напомним, что в середине ноября 2024 года самую популярную новогоднюю локацию в городе перекрыли для транспорта, чтобы установить праздничную иллюминацию.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Ленина начали демонтировать новогодние украшения. При этом в мэрии завершается разработка проекта по комплексному благоустройству этого пространства в центре города.