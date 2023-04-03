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Поликлинику в Чулыме построит «Бердский строительный трест»

  • 03/04/2023, 19:16
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Поликлинику в Чулыме построит «Бердский строительный трест»
Она будет рассчитана на 260 посещений в смену.

В Новосибирской области определен подрядчик, который выполнит проектирование и строительство поликлиники в городе Чулым. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Согласно протоколу определения поставщика, на участие в аукционе были поданы две заявки. Ценовое предложение компаний одинаковое и равняется начальной цене контракта. Победителем признано АО «Бердский строительный трест». Цена контракта составит 656,6 млн рублей. Источник финансирования — средства федерального и областного бюджета Новосибирской области. В частности, в 2023 году из областного бюджета выделено 206 млн рублей, в 2024 году — 279,4 млн рублей. Из федерального бюджета на строительство объекта в 2024 году выделен 171 млн рублей.

Согласно документам закупки, площадь новой поликлиники составит свыше 4,5 тыс. кв. м. Она будет состоять из двух отделений: взрослого (рассчитано на 260 посещений в смену) и детского (110 посещений в смену). Этажность здания будет определена проектом. Численность медперсонала составит 84 человека, в том числе 27 врачей. Поликлиника будет работать шесть дней в неделю. Срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

Ранее стал известен победитель еще одного аукциона на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ».

Согласно документам, победителем аукциона стало ЗАО Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой». Компания выполнит работы за 694,4 млн рублей при начальной стоимости контракта в 738,8 миллиона рублей.

Напомним, ориентировочная общая площадь здания — 10480 кв.м. Для строительства нового хирургического комплекса необходим демонтаж зданий психоневрологического отделения (не функционирует), инфекционного отделения и бывшей прачечной (1907 года постройки). Стационар будет работать круглосуточно. Согласно сводной таблицы площадей, в новом корпусе помимо операционного блока и хирургического отделения, предполагается разместить диагностическое отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, а также  гинекологическое отделение, акушерского отделение (с отдельным входом, в изолированной части здания), а также родовой блок,  блок патологии беременных, отделение скорой медицинской помощи и отделение переливания крови.

По данным Seldon Basis, АО «Бердский строительный трест» (АО «БСТ») учреждена 18 июня 1992 года в городе Бердске. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Александр Воронин. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила 1,88 млрд руб.(в 2020 году— 2,7 млрд руб), чистая прибыль — 51,5 млн руб (в 2020 году — 102,3 млн рублей).

ЗАО Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» образовано в 1993 году в Новосибирске. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Михаил Голубев. На конец 2021 года выручка организации составила 786,3 млн рублей (в 2020 году — 674,2 млн руб), чистая прибыль — 56,5 млн рублей (в 2020 году — 43,2 млн рублей).

 

Ранее редакция рассказывала, что хирургический комплекс в Колывани построит «АМТ-Групп».

Фото: pixabay.com, orzalaga

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : хирургический корпус поликлиники Новосибирской области


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