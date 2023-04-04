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Новосибирский производитель женской одежды расширяет производство

  • 04/04/2023, 09:30
Автор:
Производство одежды в Новосибирске
И набирает сотрудников.

— AIM CLO — российский производитель женской одежды со своей трикотажной фабрикой. У нас большое расширение производства и мы в поиске сотрудников, — говорится в объявлении, размещенном в группе компании в соцсетях.

Судя по объявлению, компания набирает швей, вязальщиц и кеттельщик-швей. Фабрика расположена в Краснообске. Редакция обратилась за комментарием к соучредителю компании (семейное предприятие) Павлу Бушманову. Он отказался комментировать планы по развитию проекта.

Напомним, новосибирская компания (ИП Бушманова) выпускает женскую одежду под брендом AIM CLO. До начала 2022 года продукция компании поставлялась не только по всей России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья: Прибалтику, Японию, Испанию, Бразилию и т.д. Ключевой канал распространения продукции — интернет. В 2021 году компания открыла первый офлайн-магазин в ТРК «Галерея Новосибирск». Судя по сайту компании, он работает до сих пор. Модели компании фигурируют в fashion-обзорах специализированных и федеральных СМИ. Разработкой моделей, которые производит компания, занимается генеральный директор — Никита Бушманов.

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В 2022 году предприниматели планировали реализовать проект по расширению производства в 3 раза. Для этого они хотели построить собственную фабрику на площадке, которая относится ко второй очереди Биотехнопарка. Однако проект был отложен.

Фабрика компании AIM CLO (ИП Бушманова) создана в 2018 году. Работает с российским сырьем. На производстве созданы условия для совмещения ручной работы и технологий. Конструкторы предприятия обучались дизайну одежды в Милане. Судя по сайту компании, акцент в производстве сделан на эффектные и одновременно лаконичные образы вне трендов.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в кампусе Академгородка будет создан опытный центр производства текстильных изделий и разработки инновационных технологий в сфере легкой промышленности. 

Фото с сайта компании

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство одежды легкая промышленность инвестиции в производство


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