Ученые НГТУ НЭТИ разработали новую версию электродвигателя для нефтяных насосов

Основное преимущество нового двигателя в том, что система управления электродвигателем не требует наличия датчиков скорости (положения), что позволит опускать двигатель в скважину без них. Управлять двигателем можно с поверхности земли без увеличения числа информационных каналов, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

— Электродвигатель изготовлен по проектным чертежам, испытания показали, что все параметры соответствуют техническому заданию и не уступают мировым аналогам. Это опытный образец, который можно запускать в производство, — комментирует декан факультет мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Михаил Вильбергер.

По его словам, работа над проектом велась по заказу ООО «Технологическая компания Шлюмберже». НГТУ НЭТИ и «Шлюмберже» начали сотрудничать в области разработки и модернизации электрических двигателей для погружных насосов еще в 2006 году: ученые разрабатывают линейку современных электродвигателей для погружных насосов.

— За 14 лет совместной работы были разработаны новые электродвигатели, в том числе для малодебитных скважины, и проведено несколько десятков испытаний опытных образцов с разными станциями управления, — говорит Михаил Вильбергер.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ