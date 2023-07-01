Политолог Александр Казаков презентовал в Новосибирске свою книгу о Путине

Советник лидера российских справедливороссов Александр Казаков выделил несколько основополагающих моментов в стратегиях Владимира Путина:

президент всегда прямо говорит о том, что намерен сделать, а потом претворяет в жизнь эти намерения,

он придерживается тактики «избегания генерального сражения» и «асимметричных ответов»;

там же, где время говорить не пришло, Владимир Путин выступает настоящим «мастером молчания», которое пугает его противников и заставляет совершать ошибки.

Советник Сергея Миронова высказал мнение, что систему из двух супердержав, какими некогда были СССР и США, без посторонней помощи уравновесить было возможно. А вот мир, состоящий из 5-7 макрорегионов, без некоего координатора практически неизбежно скатится в конфликты.

— Я долго думал о том, каким место нашей страны в системе макрорегионов видит Владимир Путин. И понял, что он хочет сделать Россию весами многополярного мира, —заявил Александр Казаков.

По мнению политолога, «Евгений Пригожин больше никогда не будет работать в России», так как «Путин никогда не прощает предателей». Вместе с тем, сами бойцы, ранее вступившие в ЧВК «Вагнер» и не запятнавшие свои руки кровью российских военных, смогут «пополнить собой ряды формируемой «армии наступления».

Исследователь президентских стратегий уверен, что России необходимо противостоять глобализму, а значит — будущее не за огромными мегаполисами, а за развитием малых городов, сёл и деревень, за освоением собственных пространств.

— В этом направлении историческая задача России ещё далека от выполнения, — отметил автор «Лиса севера» и выразил уверенность, что именно здесь наилучшим образом должны раскрыться плюсы Сибири.

Александр Казаков дал свой прогноз и по окончанию СВО. Он отметил, что «вопрос с четырьмя новыми регионами закрыт, также как несколько лет назад он был закрыт с Крымом». Теперь это территория России и переговоров о её отчуждении страна вести не будет. Сегодня речь может идти только о степени демилитаризации оставшейся территории Украины и величины российского «санитарного кордона».

— Если кто-то на Западе подарит Зеленскому дальнобойные ракеты, он может достигнуть и 1000 километров, — подчеркнул политолог.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о «марше вагнеровцев».