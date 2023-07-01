Выручка от экспортных продаж у «Новосибирскхлебопродукта» выросла до 94%

АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») продолжает развивать экспортное направление, доля которого в выручке увеличивается ежегодно. В 1 квартале 2023 года, помимо общего увеличения объемов продаж (на 63,6% к аналогичному периоду прошлого года), рост экспортного направления в компании составил 19 п.п. в сравнении с 1-м кварталом 2022 года и зафиксирован на уровне 94% от общей выручки, сообщили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис капитал»

— Лидером экспортного направления «НХП» остается Турция, которая является якорным партнером компании. В отчетном периоде доля экспортной выручки от реализации в эту страну составила 54%, — уточняет консультант.

Выручка АО «НХП» за 3 месяца 2023 года составила 3,7 млрд рублей (+63,6% к АППГ). Рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации продукции за счет развития экспортного направления. Также позитивная динамика наблюдается и по следующим показателям: валовая прибыль увеличилась практически в 2,5 раза, а чистая прибыль — на 25,8 млн рублей за те же сравниваемые периоды.

Напомним, в мае стало известно, что акционеры АО «Новосибирскхлебопродукт» на внеочередном собрании единогласно приняли решение об открытии в Кыргызстане филиала компании. Основной задачей, поставленной перед филиалом, является формирование склада для постоянного наличия товарных позиций в Бишкеке, который застрахует клиентов от перепадов ритмики погрузки на железной дороге. Кроме того, филиал будет заниматься координацией продаж в Центральной Азии — предприятие планирует выйти на рынки Узбекистана и Таджикистана.

Еще одним направлением, по которому планирует работать филиал предприятия — расширение экспортных поставок в Китай.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Основной вид деятельности по ОКВЭД — торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. УК — 16,5 млн рублей. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Южная Корея, Турция, Киргизия, Казахстан, Монголия, Иран.

Ранее редакция рассказывала о том, что цены на зерно в Новосибирской области начали расти.