На семь лет назначен региональный оператор по вывозу мусора в Новосибирской области

10 января Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» назначено постоянным региональным оператором по вывозу мусора на семь лет. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области. в 2023 году компания временно исполняла функции оператора.

— Поскольку на конкурс поступила одна заявка от МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», которая соответствовала требованиям, установленным законодательством, конкурсная комиссия приняла решение присвоить предприятию статус регионального оператора по обращению с отходами на территории Новосибирской области с даты заключения соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО, — говорится в сообщении.

В региональном правительстве уточнили, что заявки на участие в конкурсе принимались с 29 ноября по 27 декабря 2023 года.

Соглашение с компанией будет подписано до конца января.

Напомним, статус регоператора по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» получило в феврале 2023 года приказом МинЖКХ. Оно сменило ООО «Экологию Новосибирск», которое находилось в банкротстве.

В ноябре 2023 года замдиректора по финансам МУП САХ Галина Тукаева рассказывала, что по итогам работы в 2023 году предприятие заключило 1,3 млн договоров на вывоз мусора для 2,7 млн абонентов, в том числе 16 тысяч — с юрлицами. Также заключены 3 договора на оказание услуг по обработке ТКО и 17 — на захоронение отходов, в стадии заключения находятся 3 агентских договора с подрядчиками по утилизации ТКО в Маслянино, Купино и Болотном. Ежедневно на линию выходят около 280 экипажей, из них 80 — это спецтехника САХ, а остальные принадлежат компаниям-подрядчикам. Все автомобили оснащены аппаратурой спутниковой навигации.

В сентябре 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» (весной 2023 года компания лишена статуса регоператора по обращению с отходами) Владислав Баряев подал иск по взысканию с МинЖКХ Новосибирской области ущерб в 291 млн рублей за мусорную концессию, расторгнутую в мае 2022 года. 5 сентября в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось предварительное заседание по иску Баряева к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Рассмотрение дела продолжается.

Стоит отметить, что МУП «Спецавтохозяйство» также получило две концессии по строительству комплексов по утилизации ТКО на левом и правом берегу Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что МинЖКХ Новосибирской области предъявили иск на 290 млн рублей.