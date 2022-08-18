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Литва призвала ЕC аннулировать все визы россиян, Запад призывают признать российские алмазы «кровавыми», американский Autodesk ликвидирует российское юрлицо и уволит местных сотрудников

  • 18/08/2022, 17:37
Автор:
санкции против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 18 августа.

Литва предложила ЕС объявить туристические визы россиян недействительными/

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что Литва после начала войны РФ приостановила выдачу туристических виз россиянам. Однако граждане РФ могут получить визу, например, в консульстве Германии и отправиться по ней в Литву, Финляндию или Эстонию. Этим действующим порядком Вильнюс недоволен.

— Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать, — сказал Ландсбергис.

По его мнению, страны ЕС должны отказаться от выдачи туристических виз россиянам в качестве наказания за проводимую на территории Украины военную операцию. При этом дипломат считает, что в гуманитарных визах отказывать не стоит.

США, Канада, страны Евросоюза, а также Украина призвали присвоить алмазам из России статус «конфликтных» или «кровавых». Такими называют камни, добытые в зоне конфликта.

Запад мотивирует свою просьбу ситуацией на Украине, пишет NYT.

Газета также сообщает, что вопрос присвоения российским алмазам статуса «конфликтных» был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми кровавыми алмазами — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Ранее США запретили ввоз в страну необработанных алмазов из России, тем не менее российские драгоценные камни всё равно попадают в Штаты. Как утверждает газета, большое количество алмазов из РФ якобы обрабатывают в Индии, где они маркируются как камни индийского происхождения.

Американский разработчик программ Autodesk планирует до конца лета закрыть офис в РФ и уволить сотрудников, выяснил «Ъ».

В компании утверждают, что «продолжают оценивать перспективы бизнеса».

Программы компании часто используют в строительстве, проектировании, разработке изделий, для анимации и графики.

В российском офисе работали в основном менеджеры по продажам программы, а не разработчики, заявил газете глава совета директоров российского разработчика операционных систем «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его словам, аналогичное российское программное обеспечение в стране сейчас используют только 30% компаний. Большинство проектных компаний в России привыкли работать именно в Autodesk, согласился гендиректор ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексей Никитин. Уход американского разработчика из России — это удар по местным проектировщикам, считает он. На основе Autodesk компании создавали вспомогательные инструменты, которые после ухода ее из страны станут бесполезными, а в их создание было вложено много денег, сил и времени, отметил технический директор группы компаний «Олимпроект» Михаил Царев.

Ранее Autodesk сообщил, что будет следовать санкциям, введенным против России в ответ на ее «специальную военную операцию». Компания была готова рассмотреть дополнительные ограничения своего бизнеса в регионе по мере развития ситуации.

Разработчик видеоигр Nexters, создатель «Хроник Хаоса», продал бизнес в России за 500 рублей.

Это следует из документов, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Как отметил Forbes, Nexters оценил свои убытки от продажи «дочек» в России в $2,17 млн. Учитывая $7,69 млн на их счетах, общие убытки от ухода компании из России составили $9,86 млн.

Сооснователь и гендир Nexters Андрей Фадеев назвал причинами рост инфляции на рынке, изменения в правилах конфиденциальности и геополитическую обстановку.

Nexters, основанная Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским, разрабатывает и выпускает мобильные и социальные игры. В 2018 году в компанию инвестировали миллиардеры и основатели одной из крупнейших в мире игровых студий Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. Штаб-квартира Nexters находится на Кипре.

В материалах SEC отмечается, что до конца 2022 года компания планирует релоцировать около 600 сотрудников из России и Белоруссии на Кипр, в Армению и «тихие гавани».

Ранее генеральный директор Nexters Андрей Фадеев заявлял, что после ухода компании вся выручка от российских платформ пойдёт на развитие и поддержку игр в России. Игры Nexters, включая «Хроники Хаоса», останутся доступны на платформах «Одноклассники», VK, MyGames.

— Цель — сделать так, чтобы российские игроки не почувствовали каких-либо изменений и смогли продолжить играть в свои любимые игры, — заявил тогда Фадеев.

Фото: pixabay.com — Peggy_Marco

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции политика бизнес


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