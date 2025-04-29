Полное лунное затмение и майский звездопад увидят новосибирцы

5 мая жители России смогут наблюдать полное лунное затмение. Его пик придется на 05:53 по московскому времени. Именно в это время Луна окрасится в красноватые цвета отраженного от Солнца света. Наблюдать за лунным затмением лучше в Центральной России.

В мае новосибирцы смогут увидеть сближение планет Солнечной системы. 2 мая Нептун сблизится с Венерой (время сближения в 00.07 по Нск).

В ночь с 3 на 4 мая рядом с Луной будет находиться Марс. Если наблюдать в телескоп, на нём можно будет увидеть голубоватые полярные шапки.

14 мая почти полная Луна будет рядом с альфой созвездия Скорпион Антаресом. А 22 мая убывающий серп Луны окажется рядом с Сатурном. В это же время поблизости с ней будет и планета Нептун. Днем позже, 23 мая — Венера.

Стоит отметить, что полнолуние 12 мая — будет микролунием (явление, противоположное суперлунию). В этот период Луна будет выглядеть на 5% меньше и на 10% тусклее, чем во время обычного полнолуния. Таким образом, будет казаться, что она находится от Земли немного дальше.

До 28 мая продолжится действие метеорного потока эта-Аквариды, или Майских Акварид (источником является пылевой след, оставшийся от кометы Галлея). Его пик придётся на 6 мая. В этот период ожидается до 50 метеоров в час. Однако большая освещенность Луны несколько ослабит контрастность наблюдаемых метеоров.

— Эти метеоры интересны тем, что они входят в атмосферу Земли под очень небольшим углом, поэтому они не углубляются в плотные слои и, прежде чем сгореть, могут пролететь большое расстояние. Поэтому в начале мая Эта-Аквариды на российских широтах дают заметное количество метеоров, они могут лететь во внешних слоях атмосферы довольно долго, несколько секунд, и с поверхности Земли этот полет может выглядеть очень впечатляюще — как метеор, пролетающий через все небо, — рассказали в обсерватории «Вега» НГУ.

Период новолуния, 27 мая, станет лучшим временем для наблюдения за звездами и объектами глубокого космоса, так как свет Луны не будет засвечивать небесный свод. Например, яркую галактику Андромеды (M31) — ближайшую к нашей галактике — можно будет увидеть невооружённым глазом. Она находится между созвездием Кассиопея и созвездием Большой Медведицы.

Ранее редакция сообщала, что Венера появлялась над Новосибирском дважды в сутки. Такая возможность возникает раз в 8 лет.