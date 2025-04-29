Карантин по бешенству ввели в селе Красноярка Новосибирской области

На территории села Красноярка Татарского муниципального округа установлен карантин по бешенству. Ограничительные меры будут действовать с 29 апреля по 27 июня 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
Согласно документу, очаг бешенства обнаружен в личном подсобном хозяйстве по ул. Молодежная.
На протяжении двух месяцев в пределах эпизоотического очага запрещено перевозить и проводить любые манипуляции с животными, которые могут быть восприимчивы к вирусу.
Кроме того, в селе не допускается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением животных в одном месте. Также вводится запрет на вывоз восприимчивых животных за пределы данного населенного пункта.
Напомним, это уже не первый случай выявления бешенства в Новосибирской области в 2025 году. В марте карантин по этому заболеванию был объявлен в селе Новолокти и поселке Советский Искитимского района. В феврале ограничительные меры введены еще в четырех населенных пунктах области.
Бешенство — опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.
Источник фото: freepik.com, автор- wirestock
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