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Карантин по бешенству ввели в селе Красноярка Новосибирской области

  • 29/04/2025, 16:30
Автор: Оксана Мочалова
Карантин по бешенству ввели в селе Красноярка Новосибирской области
Очаг заболевания зафиксирован в личном подсобном хозяйстве

На территории села Красноярка Татарского муниципального округа установлен карантин по бешенству. Ограничительные меры будут действовать с 29 апреля по 27 июня 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, очаг бешенства обнаружен в личном подсобном хозяйстве по ул. Молодежная.

На протяжении двух месяцев в пределах эпизоотического очага запрещено перевозить и проводить любые манипуляции с животными, которые могут быть восприимчивы к вирусу.

Кроме того, в селе  не допускается проведение выставок, ярмарок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением животных в одном месте. Также вводится запрет на вывоз восприимчивых животных за пределы данного населенного пункта.

Напомним, это уже не первый случай выявления бешенства в Новосибирской области в 2025 году. В марте карантин по этому заболеванию был объявлен в селе Новолокти и поселке Советский Искитимского района. В феврале ограничительные меры введены еще в четырех населенных пунктах  области.

Бешенство — опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.

Источник фото: freepik.com, автор- wirestock

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Рубрики : Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : карантин бешенство


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